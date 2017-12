Villa in Oisterwijk komt met 4 overdekte parkeerplekken

Voor vier seizoenen?

Je hebt huizen met plek voor slechts één automobiel. Je hebt huizen waar meer dan 10 auto’s gestald kunnen worden en dan heb je de inbetweeners. Dit huis valt in die laatste categorie.

Deze woning in Oisterwijk begeeft zich in een bosrijke omgeving. Er is er één grote inpandige garage met vier automatische deuren. Je kunt vier auto’s overdekt parkeren in deze ruimte. In dit geval zou ik mijn fictieve collectie zo divers mogelijk houden. Voor elke gelegenheid een auto. Een station/SUV voor de praktische bruikbaarheid, een cabrio voor de zeldzame dagen met mooi weer, een dikke coupé voor in het weekend en een geinige tracktoy voor op het circuit. Het is niet bekend of de hellingbaan verwarmd is, dus met wat sneeuw kan het mogelijk lastig worden om naar buiten te rijden.

De villa kost 1.575.000 miljoen euro en wordt sinds enkele weken te koop aangeboden via Funda. Naast de fraaie garage beschikt het huis onder meer over een buitenzwembad, 10 kamers en drie badkamers. De woning stamt uit 1994.