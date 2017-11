Koop een huis in Rhoon met twee dubbele garages

Voor net iets minder dan drie miljoen leef je vlakbij Rotterdam in het groen.

Het is een bekend dilemma. Je wilt in de stad wonen, maar je wilt ook lekker wat ruimte om je heen voor jezelf, je auto’s en misschien één of twee boompjes. Een oplossing kan zijn om een ingewikkeld bouwwerk in je rijtjeshuis grachtenpand te construeren waar je een auto kan stallen plus een dakterrasje. Een andere optie is om je heil net iets buiten de grote stad te zoeken. De tijd dat dit echt voordelig was is ook al lang voorbij, maar je kan er wel nog altijd net wat meer ruimte vinden. Wel zo prettig om bijvoorbeeld een zwembad neer te leggen, zodat je af en toe een bommetje kan doen.

De vorige bewoner van dit pand heeft duidelijk gekozen voor optie twee en liet een moderne steenklomp bouwen in het groene Rhoon, op een steenworp afstand van nul-tien. Binnen heb je onder andere de beschikking over een fitnessruimte om de juiste pomp te verkrijgen. Vervolgens kan je relaxen in de sauna en/of buiten de verkoeling van het zwembad opzoeken. Er zijn ook nog andere waterpartijen, maar het is waarschijnlijk beter om die puur ter decoratie te houden.

Dat laatste geld natuurlijk niet voor de dikke bakken die je in je twee garages parkeert. Twee garages? Jawel, dit huis heeft niet één, maar twee garages, Beide bieden ook nog eens plaats aan twee auto’s. Een van de garages is inpandig, de andere vind je in een apart gebouwtje op het terrein. Leuk om bijvoorbeeld een klassieker in te zetten die je af en toe eens gebruikt om de rest van de Essendijk in de gaten te houden. Voordat je het weet koopt de buurman immers een nieuwe Bentley Bentayga (rijtest). Dan weet je dat je ook weer aan de bak moet. Hopelijk wordt die Urus duurder dan de Benta…De vraagprijs voor het optrekje bedraagt 2.975.000 Euro.

Bedankt @donvincenzo voor de tip!