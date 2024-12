Villa in Utrecht heeft alles voor de autoliefhebber

Een woning in Rhenen in de provincie Utrecht is om je vingers bij af te likken.

Voor een beetje ruime villa met een schappelijk prijskaartje moet je oostelijk kijken. Heel ver in het oosten gaan we niet, want we blijven vandaag in Rhenen in de provincie Utrecht. Daar staat deze vrijstaande villa te koop met genoeg ruimte om het als autoliefhebber warm van te krijgen.

Villa in Rhenen, Utrecht

Het meest in het oog springend is de ruime garage met maar liefst drie deuren. Volgens de advertentie is er ruime voor vijf auto’s. Maar met een beetje creativiteit en als ze niet al te groot zijn kun je er met gemak meer kwijt. In dit geval staat er een Porsche 911 eenzaam en alleen. Daar mag nog wel wat gezelligheid aan toegevoegd worden. Op autogebied dan, de kerstboom staat er al.

Een ruime garage en een bar. Dat is leuk feestjes geven, waarbij je al je automatties kunt uitnodigen. Genoeg plek op het perceel om de auto’s kwijt te kunnen. Moeten ze daarna wel de taxi naar huis nemen, want drinken en rijden is geen goed idee. Vraag dat maar aan Tom Waes.

Ruimte te over

De woning heeft een eigen bar, buitenzwembad en een enorme tuin. Het mooie is dat er ook nog veel ruimte is voor de garage met drie deuren. Je zou daar ook nog wat autospul kwijt kunnen. Als je ermee kunt leven dat de voertuigen nat worden in de regen tenminste. Het mooie spul mag binnen verblijven.

Deze vrijstaande villa komt uit 2002. Op sommige aspecten is de leeftijd inderdaad een beetje te zien. Een goede makelaar zou dat als potentie omschrijven. Het perceel is maar liefst 11.236 m² groot en de woonoppervlakte bedraagt 437 vierkante meter. De woning staat te koop voor 2,35 miljoen euro.