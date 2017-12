Naar welke plaatjes keek je in 2017?

Welke pics wisten jullie eyeballs het meest te verleiden?

Spannend! Logischerwijze was het vorig jaar huisblog dat jullie aandacht het meest wist te grijpen. Een dikke Nederlandse villa met 1.000 vierkante meter plek voor auto’s, wie wil dat nou niet? Ook populair: crashes, dikke auto’s van Duitse, Italiaanse en Zweedse makelij en de beslommeringen van de politie.

We kunnen vast verklappen dat deze items ook dit jaar weer populair waren, maar er is nog een extra dimensie toegevoegd aan het lijstje. De testosteron gierde kennelijk door jullie lijven dit jaar, want zowel de vriendin van Max Verstappen als de vriendin van Jos Verstappen werden gaarna begluurd. Fap fap fap…We tellen af:

13. Het productiemodel van de Aston Martin Valkyrie ving jullie blik.



12. Ook de Volvo Polestar 1 viel in de smaak.



11. De opulente weelde van de Sultan van Brunei blijft tot de verbeelding spreken.



10. BMW komt eindelijk weer eens met een echte dikke BMW in de vorm van de nieuwe 8-serie.



9. Ook huizen met garages in België vinden jullie tof.



8. Even kijken of ‘ie nou eigenlijk wel mooi is, die 812 Superfast.



7. BMW en Adrian zullen blij zijn met de aandacht die de nieuwe Z4 krijgt.



6. De Arteon deed het al goed in andere lijstjes, dus waarschijnlijk heeft Volkswagen weer een succesnummer in handen.



5. 1+1=2. Arteon populair, nieuwe Audi A7 ook populair



4. En dan nu tijd voor de Verstappen-chicks, op de vierde plek: Amanda Sodre.



3. De Tesla Model 3 moest de belangrijkste auto van het jaar worden. En misschien werd het dat ook wel, maar niet op de manier waarop Elon bedoeld had. Misschien volgend jaar nog eens proberen, want jullie waren er duidelijk wel in geïnteresseerd.



2. Op nummer 2 de vrouw die @casperh wereldberoemd maakte onder Shownieuws-kijkers: Maxime Pourquie.



1. Wat kan Maxime van plaats 1 afhouden dan? Nou ja de nieuwe auto’s van de politie natuurlijk!