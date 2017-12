Waarom deze grijsaard nog gelooft in Robert Kubica

Deze man gelooft in Robert Kubica. Deze man ziet toekomst, in zowel Robert Kubica als hemzelf.

Het kan nog! We dachten dat de kansen van Robert Kubica op een F1-zitje helemaal dood waren. Doch de mensen rondom de Pool weten van geen wijken en pogen zoveel mogelijk geld op te trommelen om de comeback alsnog van de grond te krijgen. Collega @ikschrijfookoverautos is er overigens helemaal klaar mee. Hij vindt dat het mooie sprookje inmiddels gedegenereerd is tot een draak van een verhaal.

Zit op zich wat in. Alles valt of staat bij de snelheid die Kubica nog aan de dag kan leggen. Zeker is dat hij geen secondes tekort komt op de rest van het veld qua rondetijden, wat op zich al knap is. Doch de keiharde realiteit is wel dat zelfs als hij maar een halve seconde per rondje langzamer is dan Lance Stroll, dat een halve seconde teveel is. Oké, cynici zullen zeggen dat die halve seconde precies is wat Pa Stroll zoekt. Echter, heeft Kubica zelf in dat scenario iets aan zijn terugkeer? Ik ben net als mijn waarde collega geneigd ontkennend te antwoorden op die vraag. Nadat alle mooie verhalen geschreven zijn, zou hij dan slechts in de F1 kunnen blijven als zijn sponsors dik blijven betalen.

Iemand die geacht mag worden kennis van zaken te hebben, heeft nog altijd een rotsvast vertrouwen in de eenvoudig GP-winnaar. Het gaat om Mario Igor Rossello, de man die je ziet op het plaatje hierboven. Hij is de chirurg die Kubica weer gemaakt heeft na diens ongeluk. Op Twitter laat Mario het volgende optekenen:

Het is duidelijk, deze man staat achter zijn product. Of Williams zit te wachten op de mening van de good doctor is echter de vraag.