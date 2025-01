Land Rover investeert 77 miljoen zodat klanten toffe kleurtjes kunnen kiezen

Kijk, dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Personalisatie is een heel interessant verdienmodel voor de merken in het hogere segment. Klanten (meestal niet de Nederlandse) zijn bereid diep in de buidel te tasten voor bijzondere kleurstellingen. Porsche kan bijvoorbeeld €11.200 vragen voor een PTS-kleurtje die ze gewoon in het rek hebben staan.

Land Rovers zie je heel weinig met bijzondere kleurtjes, maar het merk gaat nu investeren uitbreiding van hun verffaciliteiten. Eigenlijk moeten we zeggen JLR, oftewel Jaguar Land Rover, maar Jaguar doet op dit moment even niet meer mee.

In tegenstelling tot Jaguar is Land Rover nog springlevend. Sterker nog: mensen zijn bereid flink extra geld te betalen voor een ‘Bespoke’ model. Land Rover zag de vraag naar gepersonaliseerde kleuren verdubbelen sinds 2022.

Daarom pompen ze nu dus 77 miljoen in uitbreiding van hun lakfaciliteiten. In de Caste Bromwich in Engeland en de fabriek in Slowakije zullen onder meer nieuwe state-of-the-art spuitcabines geplaatst worden.

Deze investering kunnen ze relatief makkelijk weer terugverdienen, want volgens Land Rover betalen klanten gemiddeld 83.000 euro extra voor een Bespoke-uitvoering. Dat bedrag komt bovenop de gemiddelde prijs van 240.000 euro voor een Range Rover SV. Let wel: dit zijn omgerekende bedragen in ponden, dus de Nederlandse prijzen liggen nog hoger.

Van de toenemende vraag naar bijzondere kleurtjes is in Nederland overigens weinig te merken. Bijna alle Range Rovers zijn gewoon uitgevoerd in saai zwart. Hopelijk gaat daar nu wat meer afwisseling in komen.

Headerfoto: Twee typisch Nederlandse Range Rovers, gespot door @baidu