VIND DE GESTOLEN: BMW 130i R-166-PP

Deze nemen we persoonlijk op, want de auto is van onze grote vriend Ekrem.

In de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 juli in Rotterdam, is de heerlijk strakke BMW 130i ontvreemd. We kennen de 130i natuurlijk wel, want we hebben hem zelf ook. Deze is echter nog leuker en herkenbaarder, de kenmerken

Zilvergrijs

M-pakket

De 130 is goed laag

Grotere remmen

Oorspronkelijke kenteken is R-166-PP

Help de gestolen BMW 130i terug te vinden

Heb jij iets gezien of gehoord? Laat het ons weten via [email protected]. Het zal niet de eerste keer zijn dat we een auto terugvinden doordat jullie massaal helpen.