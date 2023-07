Max: Lay-out van Spa is niet de reden dodelijk ongeval

De lay-out van het circuit van Spa-Francorchamps is volgens Max Verstappen niet de reden van het dodelijke ongeval van Dilano van ’t Hoff.

Treurig weekend. Twee Nederlanders kwamen om het leven tijdens het racen, waaronder Dilano van ’t Hoff. De achttienjarige tiener kwam om het leven tijdens race twee van de Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA). De andere coureur is Joey den Besten (30), hij reed op zijn motor toen hij de controle verloor tijdens een race in de Superbike.

Terug naar het België. Ongelukkig besluit van de wedstrijdleiding: zij besloten om na een situatie achter de safety car nog één ronde te rijden. Het regende keihard en het zicht was behoorlijk slecht. De Nederlandse coureur crashte en werd geraakt aan de zijkant door Adam Fitzgerald, met alle gevolgen van dien.

Het circuit in de Belgische Ardennen is berucht. Op zowat dezelfde plek was in 2019 ook al een dodelijk ongeluk, toen kwam Anthoine Hubert om het leven na een aanrijding door Juan Manuel Correa.

Verstappen over Spa-Francorchamps

Veel coureurs, waaronder Lance Stroll, wijten het ongeluk aan de lay-out van het circuit. Er zijn bochten, denk aan de Eau Rouge en Raidillon, die gevaarlijk zijn. Volgens Stroll speelt de Formule 1 ‘met vuur’ door deze bochten in stand te houden. Hij is van mening dat er veranderingen aan het circuit moeten komen.

Max Verstappen is het met Stroll eens dat de bochten gevaarlijk zijn. Máár het ongeluk kwam niet door de bochten. Het lag meer aan de weersomstandigheden: het regende behoorlijk. Door de spray is het zicht dan bijna nul. Verstappen noemt daarbij veel gevaarlijkere bochten elders, namelijk op het Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabië.

Hij zegt daarover:

Het is zeker weten een behoorlijk gevaarlijke bocht, maar we racen ook in Jeddah en de eerste sector is daar waarschijnlijk nog gevaarlijker.

Oplossing

Natuurlijk kan het circuit veiliger gemaakt worden. Verstappen denkt bijvoorbeeld aan de muren. Deze kunnen meer op afstand gezet worden, zodat je niet zo snel terugkomt op het circuit na een crash.

Maar, het belangrijkste is, zegt hij, dat ‘je als eerste moet kijken waarom ze een herstart hadden’. De baanomstandigheden moeten doorslaggevend zijn. En terugkijkend, dat is altijd makkelijk, was het wellicht verstandiger geweest om de race tijdens de hevige regenval te stoppen.