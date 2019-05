Zie hier, alle Audi S4’s op een rij

Wat is Audi eigenlijk opgeschoten met de diesel S4?

Audi heeft onlangs de doeken gehaald van de vernieuwde Audi S4. We hebben ons al vaker afgevraagd wat het bestaansrecht is van de deze merkwaardige Audi. Het is niet echt het topmodel (dat is de RS4), maar qua prijs wel flink boven de reguliere A4.

Het is eigenlijk de enige A4 voor de persoon die een Audi A4 wenst met een V6 op benzine. Maar sinds vorige keer is dat niet meer van toepassing, want de nieuwe Audi S4 is een … diesel! Dat is een bijzonder vreemd fenomeen. Diesel lijkt op zijn retour te zijn (eufemisme) en al helemaal in deze klasse. De Audi S4 is overigens niet enige, want ook de SQ5, S5, S6 en S7 zijn tegenwoordig voorzien van een zelfontbrander.

Daarmee zet Audi een lange traditie voort met de Audi S4: het merk met de vier ringen kan blijkbaar geen keuze maken met wát nu de beste motor is voor hun semi-rappe middenklasser. Zo’n beetje elke motorconfiguratie is inmiddels toegepast. Omdat lang niet iedereen naar Ajax-Tottenham aan het kijken is, nemen we ze allemaal even met je door:

Audi S2 (B4)

De Audi S2 is de eigenlijk voorganger van de Audi S4. We slaan de ür-S4 eventjes over, de Audi 100 S4 was namelijk een slag groter. Op basis van de Audi 80 (de voorganger van de A4) werd de S2 gecreëerd. Deze auto speelt nogal een rol in de vergetelheid dankzij de RS2, die in samenwerking met Porsche werd gebouwd en een veel grotere naamsbekendheid geniet. De Audi S2 is echter niet te versmaden. Voor de vooras ligt in lengte een vijfcilinder lijnmotor. Deze produceert niet alleen 230 pk en 350 Nm, maar ook een zalige roffel.



Motor: 2.226 cc vijf-in-lijn, turbo, 20v

Maximum vermogen: 230 pk bij 5.900 tpm

Maximum koppel: 350 Nm bij 1.950 tpm

Leeggewicht: 1.497 Kg

Specifieke massa: 6,51 kg per pk (4,28 kg per Nm)

0-100 km/u: 6,4 sec.

Topsnelheid: 246 km/u

Audi S4 (B5)

De Audi A8 (D2) zette een hele naamsverandering in gang. De Audi 100 werd de A6 en de 80 werd de A4. Alle snelle varianten kregen een ’S’ in plaats van een ‘A’. De S4 kwam in 1997 op de markt. Deze had een 2.671cc grote V6, 100cc kleiner dan de 2.8 V6 waarop de motor gebaseerd was. Dankzij twee kleine turbo’s werd er voornamelijk gezocht naar zoveel mogelijk Newtonmeters, iets wat goed lukte. De V6 was gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Vroeger was je geen echte Autoblog-prominent als je er niet een S4 (B5) op de oprit had staan.

Motor: 2.671 cc V6, biturbo, 30v

Max. vermogen: 265 pk bij 5.800 tpm

Max. Trekkracht: 400 Nm bij 1.850 tpm

Kentekengewicht: 1.540 kg

Specifieke massa 5,81 kg per pk (3,85 kg per Nm)

0-100 km/u: 5,7 sec.

Topsnelheid: 250 km/u

Audi S4 (B6)

Met de B6-generatie van de S4 zocht Audi het hogerop. Qua prijs, prestaties en vermogen leek de auto een regelrechte aanval op de BMW M3 (E46). Qua slagvolume ging de S4 er 1,5 liter op vooruit. Mede daardoor had de S4 zegge en schrijve één pk meer dan zijn gedoodverfde concurrent. Ook nieuw voor deze generatie was een Audi S4 Cabriolet en de mogelijkheid om te opteren voor een zestraps automaat. Met de automaat was de Audi S4 ietsje langzamer en zwaarder dan de versie met handbak. De Audi S4 Cabriolet met automaat heeft een kentekengewicht van 1.895 kg, dus met twee man, wat bagage en brandstof ga je ruimschoots over de 2 ton heen.

Motor: 4.163 cc V8, atmosferisch, 40v

Max. vermogen: 344 pk bij 7.000 tpm

Max. trekkracht: 410 Nm bij 3.500 tpm

Leeggewicht: 1.585 kg

Specifieke massa: 4,61 kg per pk (3,87 kg per Nm)

0-100 km/u: 5,6 sec.

Topsnelheid: 250 km/u

Audi S4 (B7)

De B7 word door Audi gekenmerkt als een aparte generatie, maar dat klopt natuurlijk niet helemaal. Het is een flinke facelift van de reguliere A4 en S4. De A4 B6 was ook een van de laatste ingetogen Audi’s, de B7 was aanzienlijk extroverter. xDe single-frame deed zijn intrede en er waren iets ‘flamboyantere’ lijnen van Walter dia Silva. Toch zie je duidelijk de basis van de ‘oude’ A4/S4 eronder. Alsof een struise boerendochter een Gucci-jurk aan heeft. De originele lijnvoering schijnt er toch wel doorheen. In technisch opzicht veranderde er weinig, exact dezelfde motor ligt in het vooronder. Wel is de B7 S4 ietsje aangekomen ten opzichte van zijn voorganger.

Motor: 4.163 cc V8, atmosferisch, 40v

Max. vermogen: 344 pk bij 7.000 tpm

Max. trekkracht: 410 Nm bij 3.500 tpm

Leeggewicht: 1.660 kg

Specifieke massa:4,82 kg per pk (4,05 kg per Nm)

0-100 km/u: 5,6 sec.

Topsnelheid: 250 km/u

Audi S4 (B8)

Je zou het niet zeggen, maar het downsizen is dus al meer dan 10 jaar bezig! Omwille van de Javaanse neushoorn, Breedsnuit-halfmaki en Hawaaïnse monniksrob vond Audi het nodig om de V8 overboord te kieperen ten faveure van een geblazen zescilinder met een kleiner slagvolume. Het resultaat was de S4 (B8) met 3.0 TFSI, waarbij de ’T’ niet stond voor turbo, maar voor een mechanische compressor. Het is een motor met veel potentie, want met een eenvoudige chip, inlaat en uitlaat zat je zo op 430 pk. Tot de facelift was er keuze tussen een handgeschakelde zesversnellingsbak of een S Tronic met eveneens zes verzetten. Na de facelift was alleen de S Tronic leverbaar.

Motor: 2.995 cc V6, mechanische compressor, 24v

Max. vermogen: 333 pk bij 5.500 tpm

Max. trekkracht: 440 Nm bij 2.900 tpm

Leeggewicht: 1.650 kg

Specifieke massa: 4,95 Kg per pk (3,75 kg per Nm)

0-100 km/u: 5,1 sec.

Topsnelheid: 250 km/u

Audi S4 (B9)

Bij de S4 (B9) gooit Audi het weer over een andere boeg. De 3.0 met compressor is een geweldige motor, maar werd vervangen door een V6 met enkele turbo. Nog een verschil is de transmissie. Dat is nu een achttraps automatische transmissie van ZF. Zoals je kunt zien onderaan de specsheet is de huidige S4 voornamelijk bij de leze bij de lage toeren. Dit uiteraard om het verbruik te drukken.

Motor: 2.995 cc V6, enkele turbo, 24v

Max. vermogen: 354 pk bij 5.400 tpm

Max. trekkracht: 500 Nm bij 1.370 tpm

Leeggewicht: 1.605 kg

Specifieke massa: 4,53 kg per pk (3,21 kg per Nm)

0-100 km/u: 4,7 sec.

Topsnelheid: 250 km/u

Audi S4 TDI (B9)

De facelift die je meer een modelupdate kunt noemen is voor de S4 het meest ingrijpend geweest. Wéér heeft de S4 een ander motortype. Ditmaal, zoals we al verklapten bij de intro, een biturbodiesel. De Audi S4 is altijd een auto geweest die relatief veel koppel leverde over een breed toerengebied. Echt sportief is de auto nooit geweest, maar in de omgang zijn het enorm fijne motoren geweest. De huidige S4 zet dus eigenlijk door op die lijn van koppelmonster. Waarschijnlijk is het een geweldige auto, een regelrechte concurrent voor de BMW 335d xDrive en Alpina D3 Allrad. We zijn alleen benieuwd of er wel voldoende kopers zullen zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor de S5, S6 en S7 met hun dieselmotoren. Het is net alsof ze bij Audi een kraam vol WK-merchandise voor de hoofdprijs verkopen, terwijl de finale al een maand geleden is gespeeld.

Motor: 2.967 cc V6, biturbodiesel, 24v, 48V assistentie (11 pk en 60 Nm)

Max. vermogen: 347 pk bij 3.850 tpm

Max. trekkracht: 700 Nm bij 2.500 tpm

Leeggewicht: 1.855 kg

Specifieke massa: 5,35 kg per pk (2,65 kg per Nm)

0-100 km/u: 4,8 sec.

Topsnelheid: 250 km/u

