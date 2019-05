Dít zijn de drie goedkoopste Alfa Giulia’s van Nederland

De afschrijving heeft zijn werk weer lekker gedaan!

Het lijkt nog niet zo lang geleden, maar de Alfa Romeo Giulia is nu al weer enkele jaren onder ons. De Italiaanse 3 Serie concurrent werd in 2016 geïntroduceerd. In de tussentijd zijn er in totaal dik 1.600 exemplaren in Nederland verkocht. Dat lijkt een beetje tegen te vallen als je dat afzet tegen een Mercedes-Benz C-Klasse en een BMW 3 Serie. Bedenk wel dat er van de Giulia geen PHEV-variant was waar alle leaserijders happig op waren.

In vergelijking met andere concurrenten, zoals de Jaguar XE en Lexus IS, doet de Italiaan het overigens helemaal niet verkeerd. Sportsedans zijn traditioneel niet heel erg populair in Nederland (wij gaan liever voor een stationwagon en crossover), dus zijn de verkoopcijfers niet eens zo heel verkeerd. Gelukkig is een sportieve sedan met achterwielaandrijving wel in trek bij de gemiddelde Autbloglezer die net even wat meer benzine door de aderen hebben stromen.

Dus rijst de vraag, zijn er interessante Giulia-occasions? Een nieuwe Giulia kost je dik 40.000 euro en dan moet je nog opties gaan aanvinken. Is het niet een idee om te kijken naar een tweedehands Giulia waar al wat opties opzitten en het eerste deel van de afschrijving al gedaan is? We gingen op zoek naar de goedkoopste uitvoeringen van de Giulia, zowel met diesel- als benzinemotor. Ter lering ende vermaak gingen we ook op zoek naar de goedkoopste Giulia Quadrifoglio. Dit zijn ze:

Alfa Romeo Giulia Super 2.2 JTD Eco Business (952)

€ 20.445

2017

212.925 km

Wil je de goedkoopste Giulia, dan ben je automatisch aangewezen op een diesel. Logisch, die leggen de meeste kilometers af en dat zorgt voor een hogere afschrijving. Dit exemplaar is een Super, maar we zien helaas geen lichtmetalen velgen, maar wieldoppen. Wel heeft de auto een caramel kleurig interieur, waardoor je eigenlijk alleen maar de 19″ wielen eronder hoeft te monteren voor de ware AutoBlog duurtest Giulia look. De 2.2 JTD heeft in dit exemplaar 180 pk, er was ook een variant met 150 Italiaanse paarden. De advertentie bekijken kan door op deze link te klikken.

Alfa Romeo Giulia Super 2.0T Automaat (952)

€ 33.990

2017

24.355 km

Giulia’s op benzine zijn een stukje zeldzamer. De goedkoopste is dit donkergrijze exemplaar. Normaliter is donkergrijs niet een kleur om heel blij van te worden, maar in combinatie met de 18″ lichtmetalen velgen en het rode interieur is het een fraai geheel. De 2.0T motor is gekoppeld aan de achttrapsautomaat, een handbak was niet mogelijk. De 2.0T motor uit deze Giulia is identiek aan die van de sterkere Giulia Veloce. Het verschil is puur softwarematig. Je kan hem met gemak naar 280 pk (of zelfs iets meer) laten chippen zonder dat het ten koste gaat van de betrouwbaarheid. Check hier de advertentie.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952)

€ 74.500

2016

24.730 km

Natuurlijk wil je het liefste een Giulia Quadrifoglio. De vraagprijs was eerst rond de 100.000 euro, maar tegenwoordig dien je al 120 mille mee te namen. Dat is nog voordat je een optie hebt aangevinkt. Maar de Giulia Quadrifoglio is in de tussentijd niet gewijzigd, dus een occasion ziet er hetzelfde uit als een nieuwe. Deze is inmiddels al weer 3,5 jaar (!) oud. De kleur is Rosso Competizione, een geweldige tint voor deze auto. Natuurlijk, 75 mille is een enorme bak geld, maar het scheelt 45.000 euro met een nieuw exemplaar. Deze krijgt ook nog eens 12 maanden garantie mee. De advertentie kun je hier bekijken.