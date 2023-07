Proef gestart met kastje om wegpiraten te monitoren

Het CBR is watching you!

Ongestraft te hard rijden is niet heel moeilijk in Nederland. Met Flitsmeister aan is de pakkans vrij klein. Tenzij je een keer een onherkenbare politieauto tegenkomt. Maar ook dat is steekproefsgewijs. Dat verandert allemaal op het moment dat je vanuit je eigen auto in de gaten gehouden wordt…

Dit klinkt heel Orwelliaans, maar toch is er een concreet plan om monitoringskastjes in te voeren. Dit was een idee van het Fonds Slachtofferhulp en de meerderheid van de Tweede Kamer vond dit een puik plan. Het CBR wilde ook meteen meedoen.

Zoals eerder al aangekondigd wordt er daarom nu een pilot gestart met zo’n kastje. Er zijn twintig proefkonijnen die met zo’n kastje rond gaan rijden, gedurende een periode van drie maanden. Deze proef wordt uitgevoerd door een onderzoeksbureau, in opdracht van het CBR.

Het CBR wil graag weten of het monitoren “mogelijk, uitvoerbaar en proportioneel” is. Ook wordt er onderzocht of het daadwerkelijk de verkeersveiligheid bevordert en natuurlijk wat het kostenplaatje is.

Krijgt straks iedereen die een keer geflitst is zo’n kastje? Nee gelukkig niet, het gaat echt om een maatregel voor de hardleerse verkeershufters. En die mogen natuurlijk best hard aangepakt worden. Al is wel te hopen dat het bij deze specifieke doelgroep blijft.

Voordat we ons al te druk gaan maken daarover: eerst maar eens afwachten wat er uit het onderzoek komt. Misschien is de conclusie wel dat het een kansloos plan is. Dat krijgen we als het goed is ergens in de loop van volgend jaar te horen.

Via: AD

Foto: @thomcarspotter, via Autoblog Spots