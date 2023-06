736 crashes met Tesla Autopilot: is dat niet te veel?

Het lijkt op een enorm aantal, 736 crashes met de Tesla Autopilot. Maar is dat eigenlijk wel het geval?

Ontwikkeling van techniek zorgt voor mede- en tegenstanders. Er zullen altijd progressievelingen en conservatieven zijn. Het mooie van het internet is dat je zo ‘wetenschappelijke” data kunt googelen die aansluiten bij jouw mening. Tesla is een van de bedrijven die geregeld zorgt voor en verhitte discussie.

In de meeste gevallen gaat het dan om of elektrisch wel of niet de toekomst is. Kijk voor de grap eens naar oude comments van 10 jaar geleden omtrent EV’s en hoe men er nu naar kijkt.

736 crashes Tesla Autopilot

Maar bij Tesla draait het niet alleen om elektrisch rijden, maar ook om autonoom rijden. Al langere tijd is de Amerikaanse fabrikant bezig met hun Autopilot. Daarmee is het technisch mogelijk om autonoom te rijden, veelal is het de wetgeving die nog niet klaar is voor de nieuwe technologie.

En het kan maar zo zijn dat de wetgevers het nieuws van de NHTSA meenemen. De verkeersveiligheid-waakhond meldt namelijk dat er bij 736 crashes een Tesla met Autopilot betrokken was. Volgens het rapport is de Autopilot dus gevaarlijker dan dat men vooraf dacht, aldus de Washington Post.

Nu moeten we er meteen aangeven dat het om 736 crashes in de VS gaat en die Amerikanen hebben soms een wonderlijke manier van verantwoordelijkheid dragen. Kijk maar naar die oranje gorilla in Miami op dit moment. Bij de 736 crashes kwamen in totaal 17 mensen om het leven (en een hond). Kortom, dat zijn veel crashes met en systeem dat juist heel erg veilig moet zijn.

Interpretatie van data

Maar volgens Stephen Rivers van Carscoops moet daar wel een beetje context bij geplaatst worden. Zo heeft Tesla de vloot met Autopilot-auto’s flink uitgebreid. Voorheen waren dat zo’n 12.000 auto’s, nu staat de teller al op 400.000 stuks. Misschien nog wel belangrijker is dat bij de crashes de Tesla Autopilot aanwezig was. Het is dus niet aangetoond dat de Autopilot ook daadwerkelijk de schuldige was aan de crash.

De data kun je overigens ook op een andere wijze interpreteren. In totaal waren er in 2020 bijvoorbeeld 5.250.873 verkeersongelukken (van kleine aanrijdingen tot flinke crashes). In dat licht bezien zijn 736 crashes niet zo heel erg veel. Dit aantal is genoemd, maar niet van bellende F-150-bestuurders, om een zijstraat te noemen.

We zijn een beetje op het punt dat elke dode door autonome auto eentje teveel is. Dit terwijl er zat mensen overlijden doordat automobilisten zitten te appen, alcohol gedronken hebben, te hard rijden of simpelweg even afgeleid zijn.

Meer lezen? Dit zijn de 5 grootste afleidingen in het verkeer!