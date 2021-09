BREEK: Max start achteraan in Sochi vanwege motorwissel

Red Bull heeft besloten dat dit weekend het uitgelezen moment is om een Max Verstappen een gridstraf te laten incasseren.

Het was al duidelijk sinds het meest besproken F1-moment van dit jaar, de Silverstone crash: Max moest een gridstraf incasseren. Een bittere pil, maar Red Bull kon tenminste nog zelf kiezen wanneer ze deze straf wilden pakken.

Dat moment is nu aangebroken. Max had sowieso al een gridstraf van drie plaatsen te pakken na de tweede aanvaring met Hamilton op Monza. Red Bull acht daarom de tijd rijp om ook de gridstraf voor de motorwissel te pakken. Tijdens de tweede vrije training, die momenteel nog gaande is, werd duidelijk dat Max een nieuwe power unit aan boord had.

Naast een nieuwe motor, heeft Max ook een nieuwe turbo, MGU-H, MGU-K, ES, ECU en uitlaat. Daarom krijgt hij een hele reeks gridstraffen bovenop de drie plaatsen die hij al in moest leveren vanwege het onderstaande akkefietje.

Dat betekent dat Max Verstappen zondag helemaal achteraan het grid zal starten in Sochi. Daar kan hij Charles Leclerc gezelschap houden, die ook een gridstraf pakt vanwege een motorupgrade. Max zal echter nog achter de Monegask moeten starten.

Voor de hardcore Max-fan is dit geen goed nieuws, maar voor de neutrale kijker belooft het een hele interessante race te worden. Max moet er nu wel een spektakel van maken en anders zorgt het weer daar wel voor.