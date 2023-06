Tesla Cybertruck heeft last van grote ontwerpfouten

En dan doelen we niet eens op het uiterlijk, uit gelekte data blijkt dat Tesla terug bij af moest beginnen met hun Cybertruck.

2019. Dat is dit jaar alweer vier jaar geleden. In vier jaar kan er een hoop gebeuren, de auto’s die des tijds zijn onthuld zijn heden ten dage alweer aan een facelift toe.

Tesla Cybertruck

In 2019 choqueerde Elon Musk de wereld met hun spin op een elektrische pick-up. Zoals het Tesla betaamt kon dat op veel bijval en veel tegenstand rekenen. Feit is wel dat de hoekige styling en futuristische insteek in ieder geval uniek is. Toch belooft Tesla zoals altijd lage prijzen, goede specs en dat je de auto alvast mocht bestellen met een aanbetaling. Dan zou je hem rond 2021 krijgen.

Vertraging

Inmiddels rijdt er nog geen klanten-Cybertruck rond en is het alweer halverwege 2023. Wat het voor Tesla extra pijnlijk maakt is dat concurrenten alle zeilen bijzetten om met hun EV-pick-ups te komen en de meesten die al in de verkoop hebben. Waar Tesla probeerde om te pionieren, wordt de Cybertruck nu later geleverd dan de Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV, Rivian R1T en naar verwachting ook de RAM EV. Aangezien prototypes van de Cybertruck gespot werden met vreemde tijdelijke oplossingen zoals lelijke ruitenwissers en grote opzichtige spiegels werd één ding duidelijk: de Tesla Cybertruck die we te zien kregen was nog lang niet af. Los van dat hebben honderdduizenden klanten per direct een aanbetaling van 100 dollar gedaan in de veronderstelling dat ze de auto kregen in 2021, terwijl het nu niet eens zeker is dat we het ding gaan zien in 2023.

Datalek

Welnu, uit gelekte documenten wordt nu duidelijkheid gecreëerd. Vermoedens dat de Tesla Cybertruck kampt met grote ontwerpproblemen, lijken nu ‘bevestigd’ te worden. Tesla zou namelijk een datalek hebben gehad waardoor allerlei gegevens, waaronder persoonlijke info over klanten en personeel, op straat lagen. Da’s al niet fraai, helemaal omdat Tesla hiervan op de hoogte was maar pas na vragen van Handelsblatt officieel een melding ervan maakte bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Werknemers beweerden dit lek al aangekaart te hebben zonder dat Tesla hen van repliek voorzag en Handelsblatt schuift het ook naar een klokkenluider.

Maar goed, er lekte dus ook een presentatie gegeven vroeg in 2022 waarin grote problemen met de Tesla Cybertruck werden aangekaart. De remmen hadden problemen, het chassis had ontwerpfouten en er was sprake van ‘structureel trillen’. Ook was de auto luidruchtig tijdens het rijden. Dit bleef allemaal onder de pet, het enige wat grote baas Elon Musk losliet over de Cybertruck is dat het een moeilijk voertuig is om te ontwerpen.

Toch lijken de fans en potentiële klanten hoopvol, want er zijn nog steeds 1,8 miljoen aanbetalingen van 100 dollar om het ding te mogen kopen. Die mensen konden en kunnen dus in plaats van wachten ook nu instappen in één van de inmiddels vijf concurrenten, maar blijven geduldig wachten op hun Tesla. Je moet het Musk nageven, dat is een prestatie. (via Financieel Dagblad)