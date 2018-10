720 euro voor een uurtje parkeren, het kan in Nederland

In Amsterdam natuurlijk, waar anders?

Principes: leuk om ze te hebben, maar je moet ze wel kunnen en willen veroorloven. Dat blijkt wel uit dit bericht met een vrij hoog facepalm-gehalte. Het gaat ditmaal om een vrouw die haar gelijk probeerde te halen. De beste dame in kwestie zette haar voiture op een bedrijventerrein in Amsterdam. In Amsterdam is er vrij weinig gratis, maar met parkeren hoef je niet te twijfelen. Dat kost altijd geld.

Er was geen slagboom aanwezig, waardoor de dame dacht er geen geld betaald hoefde te worden, ondanks een bord dat ze gemakshalve over het hoofd heeft gezien. Er was echter wel kentekenregistratie op het terrein. De vrouw kreeg de parkeerkosten van 4,20 euro in rekening gebracht, met 50 euro aan administratiekosten. Dat zijn bijzonder prijzige administratiekosten. Met minder dan drie masteropleidingen kom je niet aan de bak bij de parkeeradministratie van de Gemeente Amsterdam, waarschijnlijk.

De vrouw weigerde het bedrag van 54,20 euro te betalen. Vanwege deze weigering werden er nóg meer kosten in rekening gebracht. Wachten op geld kost tegenwoordig 300 euro. De teller staat dus inmiddels op 354,20 euro voor een uurtje parkeren in Amsterdam.

Om met Youp van ’t Hek te spreken: maar daarmee is de story nog niet ready. De zaak werd voorgelegd aan de kantonrechter. Deze stelde de dame in het ongelijk. De vrouw is volgens de rechter de overeenkomst aangegaan toen zij het bedrijfsterrein op kwam rijden. De rechter oordeelde dat zij had als automobilist de plicht had om uit te zoeken of zij er mocht parkeren en tegen welke voorwaarden. De vrouw moest ook de proceskosten vergoeden, waarmee de totale kosten 720 euro bedragen. Voor een uurtje parkeren, dat kan alleen in Amsterdam.

Fotocredit: @wolfssjrd via AutoJunk.nl