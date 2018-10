CBR: gevaarlijke cursisten moeten langer wachten

Het CBR gaat maatregelen treffen om te voorkomen dat cursisten die er een zooitje van maken te snel een herexamen afleggen.

De maatregelen zijn volgens het CBR noodzakelijk, omdat cursisten de tijd moeten krijgen om te leren van de fouten. Het komt geregeld voor dat een cursist een praktijkexamen gaat afleggen en dat de CBR-examinator binnen no time moet ingrijpen. Concludeert de examinator dat er sprake was van gevaarlijk rijgedrag, dan mag de cursus ten minste zes weken geen nieuw praktijkexamen afleggen.

Die weken moeten volgens het CBR benut worden door de rijschool om leerlingen beter te leren autorijden. Er is sprake van een serieus probleem. Tot en met september van dit jaar heeft het CBR al bij 1.679 praktijkexamens ingegrepen, waarbij de examenkandidaat een gevaar vormde voor zichzelf en andere verkeersdeelnemers. Onder verkeersgevaarlijk rijgedrag verstaat het CBR (zeer) langzaam invoegen op een snelweg, het afsnijden van andere automobilisten en het aan de lars lappen van voorrangsregels.

Wie zakt voor een praktijkexamen moet minimaal twee weken wachten om herexamen te doen. Kandidaten die door een ingreep van de examinator zijn gestopt wegens gevaarlijk rijgedrag moeten per 29 oktober minimaal zes weken wachten. Het is nog maar de vraag of dit in de randstad een groot verschil gaat maken. Bij CBR examencentrums in de (grote) steden zijn er enorm veel aanvragen voor praktijk(her)examens. Tussen de aanvraag en het daadwerkelijke examen zitten soms wel acht weken.

