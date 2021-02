Apple Carplay & Android Auto voor de Audi S3 - Autoblog.nl

In deze aflevering van de Autoblog Garage krijgt de Audi S3 (8V) een mooie update naar Apple Carplay & Android Auto!

2014 is het jaar dat mijn Audi S3 van de band rolde. Dat was het jaar dat Nederland met 0-3 won van Brazilië, het jaar dat jongeren van 16 niet langer peuken of alcohol konden kopen en ook het jaar dat de Markthal in Rotterdam werd geopend. Het was niet een tijd dat het heel vanzelfsprekend was om het beeld van je smartphone weer te geven op het infotainment scherm in je auto. Gelukkig zijn daar vandaag de dag prima aftermarket oplossingen voor om dit op je oudere auto alsnog te krijgen.

Android Auto in mijn Audi S3: Ja bitte!

Met de aanschaf van de S3 wist ik al heel snel dat ik (in mijn geval) Android Auto wilde. Ik wist ook dat dit natuurlijk officieel niet leverbaar was op dit model. Oftewel, er moest worden gezocht naar een aftermarket oplossing. Zoekende naar een bedrijf in de buurt van Rotterdam kwam ik uit bij de dames en heren van Full Option in Bleiswijk. Er waren uiteindelijk meerdere redenen waarom er voor deze partij is gekozen, maar daarover later meer. Eerst een stukje uitleg.

Je smartphone in een houder, bijvoorbeeld tegen de vooruit of verwerkt in een ventilatierooster, is een noodoplossing. Het ziet er niet mooi uit en kan in sommige gevallen ook nog eens je zicht belemmeren. In een wereld van Google Maps, Waze en Flitsmeister is het wel zo prettig om je smartphone te betrekken bij het autorijden op een legale manier. De nieuwste auto’s zijn (optioneel) uitgerust met Apple CarPlay en/of Android Auto. De smartphone houder kan achterwege worden gelaten, want de belangrijkste apps voor onderweg worden nu weergegeven op het display van je auto.

Samen met Full Option kwamen we er al gauw uit. Het bedrijf had slimme oplossingen voor ‘problemen’ waar je als autobezitter tegenaan kan lopen. Naast het inbouwen van Android Auto/Apple CarPlay, is het bedrijf ook gespecialiseerd in het bedenken van audio oplossingen en andere custom aanpassingen voor in en om de auto. Met een portfolio van onder meer een Nissan GT-R, Audi R8, Aston Martin Vantage en andere high-end auto’s wist ik dat ik bij een goed adres zat.

Een uitdaging is om een oplossing te bedenken die er het minst lelijk uitziet. Dat klinkt misschien niet zo mooi, maar je begrijpt wat ik bedoel. Kabels die over de middentunnel lopen ziet er niet uit en is bovendien onveilig. Een aftermarket scherm ter vervanging van het originele MMI Plus display zat ik ook niet op te wachten. Bij Full Option hadden ze de ideale oplossing. Apple CarPlay en Android Auto dat draait op een module naast MMI Plus. Een win-win situatie dus.

Voor deze klus werd het dashboard voor een deel verwijderd en hier werd een systeem geïnstalleerd dat als extra naast het besturingssysteem kwam te draaien. Onder de armsteun in de middenconsole werd een gaatje gemaakt voor de USB ingang. Het mooie van deze oplossing is dat het vrijwel onzichtbaar is en het OEM+ lijkt. Verbinden voor Android Auto moet altijd via de kabel. Apple CarPlay werkt wel draadloos.

Aan MMI Plus van Audi is niets gedaan en dat werkt nog altijd zoals het hoort. Overschakelen naar de Android Auto en Apple CarPlay module doe je door de media knop ingedrukt te houden. Omdat het originele scherm in de auto is gebruikt heb je in het geval van mijn Audi S3 geen touchscreen, de bediening van Android Auto verloopt via de knoppen in de middenconsole en werkt hetzelfde als MMI. Kind kan de was doen dus.

De auto is ‘slim’ genoeg om met deze nieuwe module om te gaan. Als ik bijvoorbeeld de S3 in zijn achteruit zet, dan springt het scherm gewoon naar de achteruitrijcamera zonder extra handelingen. Rij je weer vooruit, dan schakelt de camera uit en gaat het systeem weer terug naar Android Auto. Ook handsfree bellen werkt zoals vanouds. Die overgang tussen de module en MMI is wat dat betreft vrijwel naadloos. Ook kun je nog altijd het scherm wegklappen met de fysieke knop. Je levert qua functionaliteiten dus niets in, de module is echt een aanvulling.

Android Auto en Apple CarPlay is met deze module in de Audi S3 niet de enige mogelijkheid. In het OS van de module is er ruimte voor andere uitbreidingen, mocht je die behoefte hebben. Via HDMI kun je bijvoorbeeld een PlayStation of Xbox aansluiten. Ook is het mogelijk om extra camera’s aan te sluiten, bijvoorbeeld aan de voorzijde. Mij ging het met deze module voornamelijk om Android Auto en Apple CarPlay. Een prettige bijkomstigheid is dat beide (Android én Apple) systemen werken. Zo ben je niet afhankelijk van één smartphone OS.

Het achteraf inbouwen van Apple CarPlay en Android Auto in mijn Audi S3 was een klus van zo’n 2 uur voor Full Option. Het bedrijf rekent een tarief vanaf € 549,- inclusief BTW en montage voor deze oplossing. Ik rij nu ruim een maand in de Audi S3 met Android Auto. Zoals wel vaker met dit soort aanpassingen wil je niet meer terug. Je kunt veilig en legaal smartphone toepassingen gebruiken en ik ben enorm te spreken over de vrijwel onzichtbare oplossing. Elke keer dat ik instap steek ik de kabel in mijn smartphone en verdwijnt deze onder de armsteun. Vervolgens gebruik ik Google Maps, Spotify of Flitsmeister (beta) als mijn app of choice op het scherm.

Eerder in deze serie:

De overige Autoblog Garage auto’s op dit moment