Hot Hatch diesels, dit zijn er nog eens 8 - Autoblog.nl

We gaan nog even door met de Hot Hatch diesels.

Vorige keer behandelden we de hete diesel hatches. Een vrij ambivalent autotype. Want het heeft helemaal geen nut om een puike GTI te voorzien van een zware diesel die nauwelijks toeren wil maken. En toch hè, in sommige gevallen levert de bijzondere combinatie een geslaagde auto op.

Aanvankelijk zou je denken dat je met 7-8 auto’s de hoogtepunten wel zou kunnen behandelen. Maar nee hoor, er waren er nog veel meer. Daarom hebben hier we nog eens acht die uitstekend op de lijst passen. Uiteraard hebben we ook de krochten van de jaarboeken door gespit op zoek naar bijzondere versies van Hot Hatch diesels. Komen ze:

Seat Leon Cupra TDI 4 (1M)

2001

De dikste Golf in 2001 was een Seat Leon. Die petrolhead die veel kilometers maakte koos of een 156, of deze Leon. Je kon sowieso de Seat Leon in heel veel smaakjes krijgen Op een gegeven moment verwisselde Seat de namen van de snelle Leons sneller dan Prince zijn namen wijzigde. Vanaf 2001 (tot 2002) kon je de TDI bestellen als Cupra 4. Dan had je alles: vierwielaandrijving, een sportinterieur, strakker onderstel, 17” velgen en een heel dikke bodykit.

Bij voorkeur had je een gele, want dan was de TDI badge goed te zien met een rode T, rode D én rode I. Bij de watertap was je helemaal het mannetje c.q. vrouwtje. Ze maakten een enorme herrie en konden roeten als geen ander. Maar de 150 pk sterke diesels waren bijzonder potent én zuinig.

Renault Megane Renault Sport dCi 175 Cup

2007

Misschien wel de meest serieuze in deze overzichten van Hot Hatch diesels. Kijk, in de meeste gevallen wordt het ruige randje er ietsje afgehaald. Op zich ook wel logisch. Je wilt immers niet constant je vullingen eruit rijden. Maar als je er goed voor gaat zitten en potje wil boenderen op een B-weg, dan merk je dat er geen opties meer zijn dan rollen en onderstuur. Zo niet met deze Mégane. Je kon de R.S.-versie namelijk als dCi bestellen.

De auto was niet overal leverbaar, dus sowieso niet in ons kikkerlandje. Maar in Engeland, Frankrijk en Zwitserland werd de Renault Sport dCi geleverd. Je kon ook kiezen voor een vijfdeurs of driedeurs. Die laatste was uitgerust met de Recaro-kuipstoelen. Daarnaast kon je ook kiezen voor het Cup-chassis met strakkere veren en straffere dempers. Je kan de Cup-modellen herkennen aan de antraciet-zwarte spiegelkappen en 18 inch wielen, ook antraciet.

Citroen C2 VTS HDI

2008

We kunnen het wel de hele tijd hebben over C-segment hatchbacks, maar er waren ook leuke B-segment Hot Hatch diesels. Vorige keer benoemde we de Peugeot 205 en Skoda Fabia al. De Citroen C2 VTS (Voiture Trés Sportive) is een veel minder bekende hatchback. Het is in feite een motor die je ook kunt vinden in een Volvo S80 en Ford Mondeo. De 1.6 diesel is in dit geval goed voor 110 pk.

Omdat de C2 iets meer dan 1.000 kilogram weegt, is het nog altijd een bovengemiddeld vlotte auto. Dat niet alleen je kreeg alle goodies mee die je ook kreeg als je een benzine VTS (of VTR) bestelde. Dus een lekker dikke bodykit met 16” wielen en sportstoeltjes in het interieur.

Alfa Romeo 147 JTD Q2 (937)

2008

Deze werd een tijdje geleden al genoemd. Het sportmodel van de Alfa 147 was natuurlijk de GTA. Die kwam er niet als diesel, gelukkig. De GTA kreeg de facelift niet die de gewone modellen wel kregen. Uiteindelijk ging de GTA eruit en konden we nog jarenlang genieten van de aangepaste 147. Een beetje als doekje voor het bloeden kwam de 147 Q2.

Hierbij staat Q2 voor het aanwezige sperdifferentieel. Veel 147 GTA-eigenaren bestelden dit onderdeel om hun über-hatch beter te maken. Stiekem was de 147 Q2 een heel erg fijne auto. Het onderstel verdient nog altijd een pluim: veel scherpte zonder dat je comfort te komt. Ook de besturing is geweldig: snel, accuraat en met veel gevoel. Beter dan een 1 Serie uit dezelfde periode.

Ford Focus ST TDCI (DYB)

2017

Ah, de Focus ‘ST D’. Haha. Alsof Ford de auto in nederland Focus SOA zou noemen. Het is de meest directe concurrent voor de Golf GTD. Qua specificaties was dat duidelijk, want de 2.0 ‘Duratorq’-dieselmotor deed zijn naam eer aan. Qua koppel leverde de Focus ST TDCI 400 Nm vanaf 1.750 toeren.

Het maximum vermogen van deze Hot Hatch diesel was met 185 pk 1 pk méér dan de Golf. Hoppatee!!Het mooie was dat de auto er ook uit zag als een ST. Dus niet een ST-Line, maar echt een ST met dikke Recaro’s, bumpers en velgen. En natuurlijk een sportief onderstel zoals alleen Ford die lijkt te kunnen afstellen.

Opel Astra GTC Biturbo (J)

2015

Een auto die iedereen lijkt te vergeten is deze Opel Astra. Hot Hatch diesels en Opel zijn lang een no-go geweest. Terwijl aartsrivaal snelle Golfjes met zelfontbranders maakte, richtte Opel zich meer op fijne benzinemotoren. Dankzij de samenwerking met Fiat had Opel ineens ook fijne dieselmotoren. De 2.0 biturbo diesel is een overblijfsel van die samenwerking.

De 2.0 diesel met twee turbo’s is gebaseerd op een Fiat JTD-motor, maar is door de GM Powertrain-divisie helemaal aangepast. Het resultaat was een motor met maar liefst 195 pk, een zeer hoog specifiek vermogen voor een diesel. De Astra GTC eromheen mocht er ook zijn. De auto was een tikkeltje zwaar voor een Hot Hatch, maar het hoge koppel (400 Nm) maakte dat allemaal goed. Bijzonder fijne en onderschatte auto’s, deze generatie Astra’s.

MINI Cooper SD (F56)

2020

Een Mini diesel is een beetje vreemd. Van de eerste generatie was er ook een diesel. Die werd niet in Nederland geleverd en was alleen als ‘One D’. Pas een generatie later kwamen er Cooper D en Cooper SD-modellen bij. Bij de derde generatie kon je ook een Cooper SD bestellen, nu met wel 170 pk.

Het koppel is misschien wel indrukwekkender: 360 Nm! Standaard heeft deze Hot Hatch diesel een achttraps automaat waardoor je constant op die golf van koppel kunt wegsprinten. Het leukste is misschien wel de wegligging. Zo hard als de eerste generatie is deze niet, maar in zijn klasse is de wegligging nog altijd bovengemiddeld vermakelijk.

Volkswagen Golf GTD

2021

We begonnen met de Golf GTD, de eerste diesel Hot Hatch. We eindigen dit lijstje met Hot Hatch diesels wederom met een Volkswagen Golf GTD. Waarschijnlijk wordt het ook de laatste diesel GTI. Ondanks een hoogtepuntje rond 2010, stortte de markt compleet in. Nu was het een kleine niche, maar zelfs in de niche heeft het weinig zin meer.

Waarschijnlijk is de Golf GTD de fijnste reisauto met 184 pk, 400 Nm en een snel schakelde DSG bak. Als de auto ook maar een hint van de wegligging heeft van de GTI, zit het wel snor. We zijn benieuwd hoe lang de auto nog verkocht gaat worden. Diverse merken hebben de potente diesels al uit het gamma gehaald.