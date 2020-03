Mercedes-AMG G63 als pickup is een trend

Het is de tweede keer in korte tijd dat we de Mercedes-AMG G63 als een pickup zien.

Naast nieuws voor Genève van de traditionele autofabrikanten, hadden ook tuners de nodige projecten staan voor de autoshow. Zo ook Mansory. De spraakmakende tuner heeft een pickup gemaakt van de Mercedes-AMG G63. De originaliteitsprijs gaan ze er niet mee winnen. Brabus kwam vorige week al met een pickup op basis van de G63.

Waar de Brabus gericht is op avontuur en offroad, is dit project van Mansory meer een auto voor in de stadsjungles. Ze noemen het de Star Trooper en het uiterlijk van de G63 is in samenwerking met modeontwerper Phillip Plein bedacht.

De doorgewinterde Mansory-fan was natuurlijk al meteen opgevallen dat deze G63 wel heel bekend voorkomt. Het uiterlijk, de velgen en alle details komen exact overeen met de Mercedes-AMG G63 die Mansory vorig jaar had meegenomen naar Genève. Het grote verschil is dat er twee deuren missen en dat de G-klasse nu een pickup is geworden.

Mansory heeft niet bekendgemaakt of ze iets hebben gedaan met het vermogen van deze Star Trooper. Die kans is echter groot, want de dichte versie was vorig jaar wel van een kuurtje voorzien. De geblazen 4.0 V8 van AMG zou goed moeten zijn voor 850 pk en 1.000 Nm koppel. Dit zou resulteren in een sprinttijd van 3,5 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid komt dan uit op 250 km/u. Een prijs is tevens niet genoemd. Hou er echter rekening mee dat deze creatie niet voor minder dan 600.000 euro op de oprit staat.