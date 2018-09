Vliegtuig gebruikt Tesla Model X als landingsbaan

Een bizar ongeluk in de Verenigde Staten.

Wanneer een vliegtuig een plotselinge noodlanding moet maken op de openbare weg, kan dit eenvoudig desastreuze gevolgen hebben. Er hoeft maar net op het verkeerde moment een auto in het pad van het landende gevaarte te rijden en er kunnen doden vallen. Gelukkig kwamen de inzittenden van dit vliegtuigje evenals de bestuurder van deze Model X er tamelijk goed vanaf.

Het opmerkelijke incident vond gisteren plaats in Sugar Land, Texas. Aldaar werd de bestuurder van de witte Tesla verrast door een Cessna die met technische problemen kampte. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, behoorde het inmiddels afgeschreven vliegtuig niet toe aan een onervaren piloot. In plaats daarvan was het een trainingsvehikel van de Drug Enforcement Administration (DEA) in Houston. Tijdens de trainingsessie begon het vliegtuig om vooralsnog onbekende redenen te haperen, waarna een noodlanding gemaakt moest worden.

De noodlanding verliep zoals je kunt zien niet helemaal vlekkeloos. Volgens de berichten haalde het vliegtuig in het proces een aantal elektriciteitskabels neer, alvorens het apparaat in aanraking kwam met een aantal nietsvermoedende auto’s. De Tesla Model X (rijtest) ving de grootste klap op. Wonder boven wonder was de bestuurder ongedeerd. Alleen een van de agenten die in het vliegtuig zat, kwam er met lichte verwondingen vanaf.

Nu staan de Amerikaanse auto’s niet per se bekend om hun Volvo-achtige veiligheid, in dit geval hield de volledig elektrische SUV zich sterk. De Model X mag misschien zijn overleden, hij heeft de taak zijn eigenaar te beschermen fantastisch uitgevoerd. Nadat het bericht online verscheen, sprak zelfs CEO Elon Musk hierover zijn verbazing uit.

Beeld: Oniel Kurup, Facebook