Zo koop je nu nog een auto zonder prijsverhoging

Vanaf 1 september zijn de prijzen voor veel auto’s omhoog gegaan, vanwege een hoger BPM-tarief. Toch is het nog mogelijk om auto's zonder prijsverhoging te kopen.

Het BPM-tarief stijgt voor veel auto’s omdat er een andere meetmethode wordt gehanteerd voor de uitstoot van CO₂ (WLTP ipv NEDC). De BPM is grotendeels afhankelijk van de CO₂-uitstoot waardoor veel auto’s soms wel duizenden euro’s duurder worden. Het gaat dus potentieel om veel geld. Gelukkig is Renault zo slim geweest om alvast wat extra voorraad in te slaan, waardoor je kan profiteren van de laatste auto’s zonder prijsverhoging. Daarom presenteren ze nu de aller-, aller-, aller-, állerlaatste Last Minute Deals.

Renault wil mensen die voor het merk kiezen de kans geven om een nieuwe Renault te kopen, zonder prijsverhoging. Tijdens deze Last Minute Deals, die lopen tot eind deze maand (30 september 2018), kun je kiezen uit verschillende voorraadmodellen. Denk aan de Twingo, Clio, Captur, Mégane of Kadjar, alles is mogelijk. En nogmaals, dit zijn de laatste modellen zonder prijsverhoging. Dat gaat na deze actie niet meer lukken… Daarbovenop ontvang je tot wel 3000,- euro voordeel. Een bijzonder buitenkansje, zo dachten we.

Dus, als je overweegt een nieuwe Renault te gaan rijden, doe dat dan nu. Meer weten of direct profiteren van dit voordeel? Ga dan naar renault.nl. Daar vind je alles wat je moet weten over deze Last Minute Deals van Renault.