Aston Martin aapt Ferrari en McLaren na, maar dat geeft niks

Want we kunnen toch niet klagen over een open V12 supercar?





Het is weer helemaal hip om een open speedster te leveren zonder vooruit of een dak. Blijkbaar is er animo voor dit soort exclusieve auto’s, ook al kosten ze miljoenen. Ferrari presenteerde in 2018 de Monza SP1 en SP2, in 2019 volgde McLaren met de Elva en dit jaar is Aston Martin aan zet.

De auto luistert naar de naam V12 Speedster. Hoewel het Britse automerk het model nu aankondigt, volgt de daadwerkelijke onthulling pas in een later stadium. Dit is het moment voor de superrijken om een handtekening onder een order te zetten voor het ongetwijfeld imposante apparaat.

Aston Martin gaat slechts 88 exemplaren bouwen van de V12 Speedster. Het merk zegt dat het model een ode is aan de DBR1 uit 1959 en de CC100 Speedster conceptauto uit 2013.

De eerste technische informatie is al bekendgemaakt. De tweezitter krijgt de 5.2-liter V12 twin-turbo uit de DB11 en DBS. In de V12 Speedster goed voor 700 pk en 700 Nm koppel. Het blok is gekoppeld aan een 8-traps ZF automaat.

Wat de exclusieve Aston Martin moet gaan kosten is nog niet bekendgemaakt, maar kijk niet gek op als deze V12 Speedster minstens een miljoen euro gaat kosten. De eerste leveringen moeten in het eerste kwartaal van 2021 gaan plaatsvinden.