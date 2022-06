Porsche 718 Cayman GT4 RS – rijtest en video

Volkomen irrationeel en een beetje achterlijk. Of dat laatste een goed ding is, komen we achter tijdens de rijtest van de Porsche 718 Cayman GT4 RS.

De 718 Cayman GT4 RS heeft de subtiliteit van een agressieve pitbull die je een lijntje speed hebt laten snuiven. In de juiste handen een killer van een combinatie, maar in de verkeerde handen kan het een vrij bloedige middag worden.

Qua uitstraling is de Cayman GT4 RS ook veel meer pitbull dan hazewindhond. Lastig is dat met de GT-modellen van Porsche: ze zijn functioneel bruut en ruig, maar de mooie basislijn wordt verkracht door de te grote spoilers. Niet voor niets kiest inmiddels het merendeel van de klanten voor het Touring pakket bij de 911 GT3.

Terug naar de Porsche 718 Cayman GT4 RS dan maar, waarbij ik de kans kreeg om een bijzonder uitgebreid rijtest programma af te werken. Van een mooi zonnetje op circuitpark Zandvoort tot stortregen op de snelweg, alles kon ik meepakken. In tegenstelling tot de 911 is er geen speciale Wet-stand, maar wel al behoorlijk gebruikte semi-slicks. Vooral staand water is een serieus risico en het beste kan het toerengebied boven de 4000 ook worden vermeden. De overgang van nog een beetje grip naar extreem veel slip is op dit soort banden abrupter dan je wenst.

9.000 toeren per minuut

Na de opmars van turbo-motoren, hybrides en de elektrische motor zijn sommigen wellicht vergeten hoe lekker dit kan zijn. Een “ouderwets” atmosferisch blok richting de rode lijn jagen is hoe voor veel petrolheads de hemel eruitziet. De vier liter grote boxer zescilinder is een hoogstandje van motorenbouw. VarioCam, directe benzine-inspuiting en een variabele resonantie-inlaatsysteem zijn voor Porsche bekende technologieën.

Voor de 4.0 ging Porsche nog een stap verder: De kleppen van de motor worden bediend via sleeptuimelaars die zonder hydraulische klepspelingcompensatie kunnen. Met het starre kleppenmechanisme en een aangepast klepveerontwerp wordt de robuustheid van het kleppenmechanisme gewaarborgd en is het maximale motortoerental ook bij zwaar gebruik van de motor gegarandeerd.

Iedere cilinder heeft een eigen smoorklep voor een optimale luchttoevoer. De respons en doseerbaarheid is daarmee veel beter. De kans dat een 718 Cayman GT4 RS het circuit gaat zien is relatief groot en de olievoorziening van de motor is daarop ook aangepast. De dry-sump-smering werkt met in totaal zeven extractiestappen die de motorolie naar de externe olietank terugvoeren. Een variabele schottenpomp garandeert de oliedruk.

Het resultaat van al deze inspanningen: een maximumtoerental van 9.000 (!) toeren per minuut. Totaal schopt de 4.0 boxer zescilinder er 500 pk uit en het maximumkoppel is 450 Nm. De sprint naar de 100 duurt slechts 3.4s. En daarna gaat de GT4 RS nog wel even door, want de topsnelheid is 315 km/u. Het zijn allemaal slechts cijfers, want waar de 718 Cayman GT4 RS pas echt excelleert, is de beleving.

Die airbox!

In plaats van zijruiten achter heeft Porsche daar luchtopeningen gemaakt die lucht direct de airbox inlaten. Bij een tuner (of hobbyist) zou het too much zijn, maar je weet dat Porsche het functioneel heeft gemaakt. Direct achter de stoelen is zowel van binnen als buiten de grote carbon airbox zichtbaar.

Voor de inzittenden betekent vooral één ding: je hoort exact hoeveel lucht er naar binnen wordt gezogen: kippenvel gegarandeerd.

De airbox is plat en breed met binnenin twee nieuw ontwikkelde en voor drukverlies geoptimaliseerde luchtfilters. De luchtfilters zijn rechts en links zo geplaatst dat de lucht die binnenstroomt, snel en zonder drukverlies wordt doorgelaten. De lagere verliezen betekenen dat er meer lucht in de verbrandingskamers wordt gevoerd, waardoor de motor zijn volledige vermogen kan leveren. En de bonus is dat het echt fantastisch klinkt in het interieur.

718 Cayman GT4 RS vs 992 GT3

Op de straat (en in de verkoopcijfers) is de 718 Cayman vooral de auto die geen 911 is, maar daar je de Cayman (en Boxster) wel mee tekort. Het belangrijkste verschil is de positie van de motor: in een 911 ligt die op de achteras, terwijl de Porsche 718 een onvervalste middenmotor heeft. In theorie is dat voor de balans beter, maar Porsche weet al jaren zo veel uit de 911 te peuren dat het in de praktijk meevalt.

Een ander belangrijk verschil is dat voor Porsche het ontwikkelingsdoel van de 718 Cayman GT4 RS niet maximale circuitprestaties was, maar rijplezier in alle opzichten, ook op bochtige landwegen. Cynici onder jullie mogen hierin ook lezen dat de positie van de 911 niet aan het wankelen mocht worden gebracht. Want dat is ook zo.

Om het vergelijk maar af te maken: 718 Cayman GT4 RS had met merkambassadeur en ontwikkelingsrijder Jörg Bergmeister had 7:09,300 minuten nodig voor de 20,832 kilometer lange Nürburgring Nordschleife in een licht gecamoufleerde productieauto. De huidige 911 GT3 (992) doet de Ring 9,4 seconden sneller.

Lichtgewicht

De grote prestatiewinst zit in de veel sterkere motor, maar Porsche probeert voor de GT-modellen ook altijd wat kilogrammen weg te schaven. Onder andere de voorklep (14 % lichter), de voorspatschermen en de achterspoiler (12 % lichter) zijn gemaakt van met koolstofvezel versterkte kunststof. De twee NACA-luchtinlaten in de voorklep van CFRP zijn voor koeling van de remmen. In de bodembeschermplaat aan de achterzijde zitten ook twee NACA-luchtinlaten voor de koeling van het uitlaatsysteem (benzinepartikelfilter).

Bij het uitlaat systeem werden weer wat kilogrammen gewonnen door een toepassing van een lichtgewicht roestvrijstalen sportuitlaatsysteem. Dunner glas voor de achterruit zorgt voor nog wat winst. Er verdween ook nog wat isolatiemateriaal en de opbergvakken aan de zijkant naar de motorruimte zijn ook foetsie. Het DIN leeggewicht komt ermee op 1415kg, een winst van 35 kg ten opzichte van de 718 Cayman GT4 met PDK.

Echt heel goed

Een kneiterstijve koets, wat verloren gewicht en een motor die er zin in heeft. Alleen het onderstel kan nog roet in het eten gooien, maar natuurlijk gebeurt dat niet. Ook dit kunnen ze wel bij Porsche. Het 30 mm lagere onderstel is aan de stevige kant, zelfs met Porsche Active Suspension Management (PASM) in de normale stand. Op de openbare weg had ik er geen enkele behoefte aan om de Sport stand te kiezen.

Aan de voorzijde is er de van de GT3 en GT4 bekende McPherson-veerpootas met hulpveren. De hulpveren zorgen dat de hoofdveer bij het uitveren onder spanning blijft. Zet de Cayman GT4 RS met één voorwiel op een drempel en de andere blijft keurig hangen. Het zorgt ervoor dat de voorwielen nauwkeurig worden geleid.

Bij de 8mm bredere achteras is eenzelfde constructie met hulpveren te vinden. Alle scharnierende punten van het onderstel zijn ontdaan van rubber. In plaats daarvan zijn kogelgewrichten gebruikt, die zorgen voor nog scherpere reflexen.

Al met al heeft 718 Cayman GT4 RS een duidelijk ander karakter dan de echte lightweights zoals Lotus en Alpine. Die hebben veel meer soepelheid en volgen meer het wegdek. De Cayman slaat zich als het ware met brute kracht er doorheen. Op grotere dwarsrichels, zoals verzakkingen op de snelweg, wil de achteras nog wel eens loskomen.

Verder is het onderstel van de Porsche 718 Cayman GT4 RS een snoepje. De koets wil zo graag indraaien voor de baas. Soms is er heel klein toefje onderstuur, maar verder roteert de GT4 RS kinderlijk eenvoudig om zijn middelpunt. Het is op dat punt dat de Cayman de 911 iedere keer verslaat. De middenmotor is (in theorie) superieur aan de constructie van de 911.

Tijdens een lekkere sessie op Zandvoort kon ik de grenzen van mijn eigen kunnen en van de 718 Cayman GT4 RS heerlijk opzoeken. De laatste ronden op CPZ waren in een Peugeot 206 GTI en een Porsche 356, dus mijn brein had een reset nodig om met zoveel vermogen het bekende circuit op te gaan. De doseerbaarheid van de atmosferische motor, de zeventraps PDK bak en het communicatieve onderstel helpen om de limieten te gaan ervaren. Een auto als de Porsche 718 Cayman GT4 RS is zo competent, dat kan je bijna niet echt testen op de openbare weg.

Aerodynamica 718 Cayman GT4 RS

Hoe meer je naar de Porsche 718 Cayman GT4 RS kijkt, hoe meer details je ontdekt. De meertraps instelbare frontdiffusor wordt aan de voorzijde gecomplementeerd door sideblades aan de onderzijde van het front. Voor koeling en proceslucht zijn er diverse openingen, zoals de NACA luchtinlaten en de luchthappers die de achterste zijruiten vervangen.

Subtiel is het allemaal niet en dat kan zeker ook niet gezegd worden over grote achterspoiler met aansluiting van bovenaf (“zwanenhalsverbinding”). Volgens Porsche zorgt het voor “optimale aerodynamische downforce”. Dat hoop ik dan maar, want de spoiler is er groot en wellicht ook niet heel erg fraai. Zet er een gewone Cayman naast en je leert die vorm nog meer waarderen.

Weissach packet 718 Cayman GT4 RS

Het is als vroeger in de snoepwinkel: die gulden die je meekreeg moest op, desnoods met minder lekker snoepjes om op het exacte bedrag te komen. Porsche snapt deze psychologie als geen ander, dus kan je altijd weer een optie extra aanvinken of je te buiten gaan aan een PTS-kleur of Porsche Exclusive opties.

Het Weissach pakket is een geinige (of geniepige) mix van zaken die je op het circuit wellicht wilt hebben en een divers spul in de categorie spiegeltjes en kraaltjes. Om met die laatste categorie te beginnen. De volgende delen zijn voor het Weissach pakket uitgevoerd in siercarbon (dat doet dus nada noppes voor het gewicht: de voordeksel (daar krabben ze de lak er dus af), procesluchtinlaten, koelluchtinlaatafschermingen, achterspoiler en de bovenzijde van de buitenspiegel.

Ook belangrijk voor de volgende meeting bij de Mac, zijn de stickers. Je krijgt een groot “PORSCHE”-logo op de achterruit en extra zilverkleurige GT4 RS opschriften op de airboxen en luchtinlaten. In het interieur krijgen de afdekking van de bekerhouder en de hoofdsteunen een “Weissach Pakket”-logo. Het bovenste deel van het dashboard is bovendien uitgerust in de Race-Tex, een racy stofje.

Nou Wouter voor zo’n enorme Porsche-fan zeik je dat Weissach pakket wel een beetje af. Zit er dan niets in wat nog een beetje functioneel is? Zeker wel! Als je ciruit rijdt zijn de 6-punts veiligheidsgordel in zwart de upgrade mogelijk wel waard. Daarnaast is er vastgeboute titanium rolkooi achter, maar die zat dan weer niet in de testauto. Wel present op de Porsche 718 Cayman GT4 RS uit de rijtest waren titanium uitlaatpijpen in 935 look.

Een unieke propositie

Zo veel vermogen gecombineerd met zo’n hardcore uitrusting in een relatief kleine sportauto; de concurrentie doet dat niet. Anderzijds vraagt Porsche in Nederland meer dan 220.000 euro voor GT4 RS. De Porsche 718 Cayman GT4 RS uit de rijtest had onder andere het Weissach pakket en keramische remmen, dus daarvoor loopt de teller nog verder op.

Voor grofweg een kwart miljoen komen er ook leuke 911’s, McLarens, Ferrari’s of de nieuwe MC20 in beeld. Geen van allen bieden ze echter het karakter van de 718 Cayman GT4 RS. Om hem een raceauto voor de straat te noemen is een cliché, maar zelden was het zo dicht bij de waarheid.