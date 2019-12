BMW M850i Gran Coupé gaat op chique

De kleurstelling doet hem goed.

BMW heeft hun namen even opnieuw gerangschikt. De 5 Serie is de middenklasse sedan en de coupéversie daarvan heet al ruime tijd 6 Serie. Vorig jaar besloot BMW echter dat het tijd was om de naam 6 Serie uit te lenen aan wat voorheen de 5 Serie GT heette, dus moest de coupé een stukje opschuiven. Omdat die ook geplaatst wordt als een rivaal voor de topklasse coupé van Mercedes, de S-Klasse, werd er voor de logische naam 8 Serie gekozen. Dus de opvolger van de 6 Serie Gran Coupé heet nu 8 Serie Gran Coupé. Er is nu wel het probleem dat 8 een hoger cijfer is dan 7, terwijl de 7 Serie toch echt de grootste auto is van de twee.

Desalniettemin is de nieuwe 8 Serie Gran Coupé (G16) een fraaie auto om te zien. Mag ook wel met een vanafprijs van 114.760 euro, dan heb je een 840i met zes-in-lijn en 340 pk. Je kan hem sinds kort ook krijgen als schofterig dikke M8 Gran Coupé met meer dan 600 pk. Een middenweg is de M850i, deze heeft wél de V8 maar is ietsje geknepen. Toch is 530 pk geen kattenpis.

Je gaat je afvragen of er wel zo’n M-kanon van gemaakt moet worden. Helemaal als BMW Abu Dhabi een door hun samengestelde M850i Gran Coupé toont. Normaal zijn zij niet gek van aparte kleurtjes uit het BMW Individual-palet, dit keer houden ze het bij een samenstelling die bestempeld kan worden als zeer chique. Oké, de grote M-velgen hoeven niet perse, maar de lakkleur is bijvoorbeeld erg fraai. Het is Carbon Black Metallic, maar onder het juiste licht schiet er een blauwe tint doorheen. Zakelijk zwart met een twist, dus.

In het interieur vinden we ook alles wat je wil op deze chique auto, met dank aan BMW Individual. We zien in de middentunnel de glanzende finish met het houtpatroon ‘EscheSchwarz’. Voor de pookknop werd de bijzondere afwerking met kristal gekozen. Het dashboard is zwart met crèmeleren stoelen.

Dat het een M-product betreft, hoeft dus niet te betekenen dat alles pretentieus en sportief hoeft te zijn. Deze zakelijke uitvoering van de 8 Serie Gran Coupé is wellicht ietwat inspiratieloos, maar wel een zeer goed samengestelde keuze.