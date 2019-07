Voetballer crasht McLaren en mist zijn wedstrijd

Hij had het geluk niet aan zijn zijde.

Standard Luik-verdediger Luis Pedro Cavanda heeft flink pech gehad deze week. Toen hij onderweg was in zijn McLaren 570S werd hij verrast door een bestelwagen. Het liep uit op een flink ongeluk. De aanrijding vond plaats op de weg van Condroz naar Nandrin, op de N63.

De klap die de rechtsachter van Standard ervaarde was zodanig dat hij uit voorzorg naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder van de bestelwagen, zo te zien een Volkswagen Crafter, werd eveneens naar het ziekenhuis gebracht. Als gevolg mist de voetballer vandaag de wedstrijd tegen Cercle Brugge.

Het takelbedrijf dat de McLaren ophaalde, vertelt in een bericht op Facebook dat Cavanda niet te hard reed in zijn auto. Hoewel de exacte oorzaak vooralsnog niet duidelijk is, lijkt het erop dat de bestelwagen niet goed heeft opgelet. Naar verluidt heeft de Crafter de voetballer afgesneden.

Accident N63 Nandrin 26/07Avant tout commentaire la vitesse n'est pas en cause Geplaatst door Depannage-Du-Condroz.be op Vrijdag 26 juli 2019

Cavanda komt momenteel zoals gezegd uit voor Standard Luik. De 28-jarige rechtsback speelt in de Jupiler Pro League en heeft dit seizoen 13 wedstrijden achter de rug.

Met dank aan Christophe voor de tip!