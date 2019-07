BMW M-baas bevestigt: M3 en M4 krijgen handbak

Met een automaat gaat het dan iets rapper, voor het ware gevoel schijn je zelf te moeten roeren.

Met de komst van de nieuwe 3 Serie groeit de spanning omtrent de M3. Beetje bij beetje krijgen we kleine klompjes informatie te horen. Zo deed begin dit jaar een gerucht de rondte dat de M3 met een handbak geleverd zal worden. In een interview heeft de huidige baas van de BMW M-divisie, Markus Flasch, bevestigt dat dit inderdaad het geval is: de BMW M3 en ook de M4 krijgen een handbak.

Markus Flasch heeft dit deze week gedeeld met BMWBlog. In een interview met de website krijgt Flasch een aantal vragen over de toekomstige M-modellen voorgelegd. De website is met name benieuwd of de prestatietak nog bepaalde verrassingen in petto heeft voor zijn klanten.

Flasch geeft in eerste instantie toe dat hij geen cijfers of details mag delen, maar direct daarna komt hij op de proppen met het feit dat de M3 en M4 een handbak krijgen. Zo zegt hij: “Something I want to highlight is that we will have a manual stick shift.“

Flasch legt daarnaast uit dat BMW dit puur doet voor de puristen, aangezien het qua performance geen enkel voordeel met zich meebrengt.

“Manual is very important. The manual stick shift is not a performance-bringer, because an automatic transmission is just faster, you can ask any race driver. But it gives the vehicle character and I kind of compare it to people who love mechanical watches; it isn’t more precise and it doesn’t have any advantage at all but it’s a character feature. So is a stick shift.”

De nieuwe BMW M3 krijgt waarschijnlijk een 480 pk sterke drieliter TwinPower zes-in-lijnmotor, die ofwel verbonden is aan een handbak of een automaat. De Dreier krijgt daarnaast naar verluidt vierwielaandrijving, net als de huidige BMW M5.

Meer weten over de nieuwe BMW M3? Klik dan HIER om een artikel over de volgende generatie te lezen.