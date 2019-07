“Max Verstappen kan gastoptreden in DTM vergeten”

Weer een deur gesloten.

Een van de dingen die het Duitse Toerwagenkampioenschap doet om zijn aantrekkelijkheid te vergroten, is het uitnodigen van wildcard-rijders. Sinds de introductie van het systeem hebben Alex Zanardi, Sebastien Ogier en Andrea Dovizioso een weekend meegereden in de DTM, Valentino Rossi schijnt op de shortlist te staan. Iemand die voorlopig in ieder geval niet op een optreden in de toerwagenklasse hoeft te rekenen, is Max Verstappen.

Waar zijn de tijden gebleven dat echte topcoureurs verschijnen in iedere discipline waar hun hart naar uitgaat. Wel, ver achter ons, als het aan Helmut Marko ligt. De adviseur van Red Bull heeft zijn meest gekoesterde rijder al verboden op de motor te stappen, nu blijkt ook dat een uitstapje naar de DTM geen optie is voor Max.

Op de vraag van Motorsport Total of een gastoptreden van Verstappen in de DTM tot de mogelijkheden behoort, antwoordt Marko dat dit “ronduit belachelijk” is en totaal niet klopt.

Dit is ergens ook wel logisch, aangezien Aston Martin in de DTM actief is als R-Motorsport en hulp krijgt van HWA, het raceteam van AMG-oprichter Hans Werner Aufrecht. In zekere zin is het dus meer Mercedes dan Aston Martin, wat eens te meer wordt bevestigd door het feit dat het merk is toegetreden tot de sport als vervanger van Mercedes. Daarnaast is het team niet in staat zo snel een vijfde auto te prepareren voor de Nederlander.

De baas van de DTM, oud-Formule 1-coureur Gerhard Berger, begrijpt dit ook en heeft Max Verstappen hierom ook nog geen wildcard aangeboden. Dit betekent echter niet dat Formule 1-coureurs buiten de kwestie zijn. Zo heeft Nico Rosberg recentelijk nog een wildcard afgewezen. Het is nog niet bekend wie de tweede gastrijder zal worden dit seizeon, wel lijkt het erop dat de coureur terecht zal komen bij Audi of BMW.