Nieuwe Volkswagen Touareg is best prijzig

Voilà! Hier zijn de Nederlandse prijzen van de nieuwe Volkswagen Touareg.

Alle ins en outs heeft Mr. Karssen al met je doorgenomen, dus dat hoeft niet meer. Voor degene die interesse heeft en de prijs wil weten: reken op minimaal 79.750 euro. Is dat duurder?

Zoals bij bijna iedere modelgeneratie, neemt de vanafprijs toe. Zo ook bij de nieuwe Touareg. Ongeveer vier jaar geleden werd VW’s grootste SUV vernieuwd en toen mocht ie met je mee vanaf 75.750 euro. Niet alleen kreeg je voor dat geldbedrag een 3,0-liter V6 TDI, ook nu nog. Tegenwoordig levert ‘ie 231 pk en wordt de power eerlijk over alle wielen verdeeld. De standaarduitrusting omvat o.a. 18 inch wielen, LED-koplampen en -achterlichten en de bekende hulpsystemen als Front & Lane Assist en adaptieve cruise control. Wie meer wil, kan ook kiezen voor de Elegance, Atmosphere of R-Line. De R-Line oogt het meest dik van de drie, te danken aan onder meer de bumpers en 19 inch lichtmetaal.

Zoals ik al zei, is de 231 pk sterke V6-diesel de instapper. Deze krachtbron kan ook met 286 pk geleverd worden. In dat geval ben je 10.000 euro extra kwijt: 89.750 euro dus. Daarnaast noemt VW de meerprijzen van de genoemde uitvoeringen. Aan de Elegance en Atmosphere ben je 6.820 euro extra kwijt, terwijl de R-Line 8.800 euro meer kost.

Dit zijn trouwens niet alle prijzen. In juli wordt het Touareg-gamma uitgebreid met de 340 pk sterke 3,0-liter V6 TFSI. Volgend jaar februari volgt een 4,0-liter V8 TDI met 421 pk en later in 2019 een plug-in hybride. Best vreemd dat de meest efficiënte aandrijflijn als laatste komt. Maar goed, we gaan snel meer prijzen horen van de Touareg.