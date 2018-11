Say what? Helft personeel VDL Nedcar aan de drank of drugs

Nedcar blijkt niet alleen een goudmijn, het blijkt ook een drugshol.

Bij VDL Nedcar in Born worden onder meer verschillende modellen MINI Cooper en BMW X1 gefabriceerd. Er werken werken ongeveer 6.500 a 7.000 mensen, die worden steekproefsgewijs gecontroleerd op drank en drugs. Het van oorsprong Brabantse bedrijf (relevant!) is een paar jaar geleden met deze controles gestart, omdat er toen bij de directie signalen binnenkwamen dat op de werkvloer werd gehandeld in verdovende middelen. In eerste instantie gebeurde dat met een drugshond. Er zou toen aan de medewerkers zijn verteld dat men dit soort gedrag niet accepteerde en er direct een ‘zerotolerancebeleid’ in gang gezet werd. Vandaag bleek echter dat er 2 jaar later nog steeds weinig verandering is, in het maandblad wordt namelijk gemeld dat het bedrijf ‘helaas heeft moeten constateren dat zo’n 50 procent van de geteste medewerkers onder werktijd onder invloed van verdovende middelen is’. Dat houdt in dat bij de helft van de mensen in de steekproef (zo’n 300 medewerkers) sporen van drank of drugs zijn aangetroffen. Een bizar hoog percentage.

Of toch niet? Het bedrijf heeft in een reactie namelijk laten weten dat zij de uitslag van de steekproef “niet schokkend” vindt. In het personeelsblad wordt dan ook een oproep gedaan om rekening met elkaar te houden. “Je wilt niet dat iemands veiligheid in gevaar komt door jouw gedrag of dat jouw veiligheid door het gedrag van iemand anders in gevaar komt.” (via 1limburg.nl)

Een woordvoerder van VDL Nedcar stelt dat de testen ook kunnen wijzen op eerder alcohol- of drugsgebruik. Niet iedere positief geteste gaat volgens hem over de grens. Mocht dat wel zo zijn, dan wordt die persoon voor een dag geschorst en biedt de onderneming hulp bij afkicken aan..

