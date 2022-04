Wiesmann Project Thunderball is 671 pk sterke roadster

Met de Wiesmann Project Thunderball willen wij wel een beschuitje eten!

Wiesmann is zo’n merk dat terug blijf komen. Het bedrijf begon aanvankelijk als producent van hardtops voor cabrio’s. Later begon men hun eigen auto’s te bouwen. Dat deden ze niet onverdienstelijk. Aanvankelijk waren het bescheiden roadsters met 200 pk (de MF3 2.8), later werden de vermogens alleen maar hoger en hoger.

Uiteindelijk ging het bedrijf op de fles. Er gingen al lange tijd geruchten dat ze terug zouden komen en vandaag is het dan helemaal officieel met een nieuw model! Wiesmann is terug met deze Project Thunderball. Om met de deur in huis te vallen, de auto is geheel elektrisch. En weet je, eigenlijk wordt het tijd dat er nu ook leuke elektrische auto’s worden gebouwd.

Wiesmann Project Thunderball

Er zijn hypercars met duizenden pk’s of enorm snelle sedans/crossovers. Maar die zijn beiden niet echt fun. Dat kan deze Wiesmann Project Thunderball wel zijn. Het vermogen van 671 pk is het maximale aantal van niet één, maar twee elektrische motoren. Nu is dat niet nieuw, de manier waarop is wel leuk.

De twee motoren zijn namelijk beide geplaatst op de achteras! Wiesmann kon voor de makkelijke optie kiezen door eentje op de vooras te monteren, maar een AWD elektrische auto is wellicht te saai.

Naast 671 pk zijn er ook 1.100 Newtonmeters die afgevuurd worden op de achterwielen. Van 0-100 km/u accelereren is in 2,9 seconden achter de rug. Nu stelt die sprint sowieso niet zoveel voor, elektrische auto’s zijn altijd snel.

Het gaat om de hoeveelheid fun. Daar is gelukkig ook gedacht betreft het gewicht. Dat is namelijk niet extreem hoog. Volgens Wiesmann weegt de Project Thunderball zo’n 1.700 kg.

Flinke batterij

We waren even bang dat men bij Wiesmann een 20 kWh-batterij gebruikt om dat gewicht te halen, maar dat valt mee. De roadster heeft namelijk een 83 kWh-accupakket. Laden kan tot maximaal 300 kW.

Je kunt op een volle lading zo’n 500 km halen. De techniek komt overigens ditmaal niet van BMW. Gezien het 800V systeem denken we dat het gaat om techniek van de Porsche Taycan, maar dat is niet bevestigd.

De Wiesmann Project Thunderball gaat daadwerkelijk in productie in de Gekko-fabriek in Dülmen (dat ligt tussen Münster en Essen in, mooie omgeving!). Prijzen, beschikbaarheid en dergelijke worden binnenkort bekendgemaakt.

