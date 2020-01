Redelijke instappers, oneerbiedig gezegd. Maar ook een paar toppers. Geen bijtellingskannonen. Wel een hoop PK's. Smullen!





Alsof de duvel ermee speelde, maakte een man in regenjas vandaag de prijzen bekend van de M2 CS. De afgelopen week ging er maar één ding door mijn hoofd (naast Van Dobben kroketten): wat heb je tegenwoordig nog voor 140.000 euro? De aanleiding is natuurlijk de Porsche 718 Cayman GTS 4.0. De auto die het antwoord moet zijn op alle vragen. Ondanks de veelbelovende specificaties en puristische hardware bleef er iets knagen.

Is de auto niet te duur voor wat het is? Het zal ongetwijfeld een geweldige auto zijn om te rijden. En die zescilinder klinkt aanzienlijk beter dan de viercilinder. Maar die viercilinders gaven de Cayman (en Boxsters) aanzienlijk meer pep en een eigen karakter. Vandaar een overzicht met de concurrenten van de 718 Cayman GTS 4.0. Omdat deze categorie net even wat leuker is dan private lease auto’s onder de 15.000 euro, gaan we iets uitgebreider over op de materie in. De houdt in: oeverloos over auto’s kletsen. We gaan beginnen!

Porsche 718 Cayman GTS (982C)

Prijs: € 137.200

Motor: 4.0 zescilinder boxer, atmosferisch (9A2)

Maximum vermogen: 400 pk bij 7.000 toeren

Maximum trekkracht: 420 Nm bij 5.000 toeren

Gewicht: 1.480 Kg

Transmissie: handgeschakelde zesbak, achterwielaandrijving

0-100 km/u: 4,5 seconden

Topsnelheid: 293 km/u

De Porsche 718 Cayman GTS 4.0 is een beetje een vreemde propositie. Want er is namelijk een enorme spreekwoordelijke olifant in de kamer. Dat is natuurlijk de 718 Cayman GT4. Die auto doet natuurlijk alles wat de 718 GTS ook doet, maar dan beter. Het totaalpakket van de GT4 is dan ook uitstekend. Het is een uitstekende junior 911 GT3. Daar gaat het fout voor de GTS, want de prijs is maar ietsje lager, terwijl je best wel wat hardware mist. De GTS is iets gebruiksvriendelijker. Een groot voordeel is dat je de GTS meer naar je wens kan aan kleden. De keuze is nog niet zo reuze als bij de 718 Cayman S, maar je kan ‘m meer als een dagelijkse auto samen stellen, inclusief normale velgen, eenvoudige sportstoelen en een chique kleur leer. Kan bij de GT4 weer niet.

BMW M2 CS (F87)

Prijs: € 138.217

Motor: 3.0 zes-in-lijn, twee turbo’s (S55B30T0)

Maximum vermogen: 450 pk bij 6.250 toeren

Maximum trekkracht: 550 Nm bij 2.350 – 5.500 toeren

Gewicht: 1.550 kg

Transmissie: handgeschakelde zesbak, achterwielaandrijving

0-100 km/u: 4,2 seconden (handbak)

Topsnelheid: 250 km/u (optioneel 280 km/u)

De new-kid-on-the-block is de BMW M2 CS. Eigenlijk zijn alle 2 Series met een zescilinder motor niet te versmaden. Meer dan 300 pk in zo’n compacte coupé is altijd grote lol. Naarmate het serieuzer wordt, komt de grote broer (de BMW M4) om de hoek kijken. De originele M2 was al dik 80 mille. De M2 Competition met M4 motorblok deed een ton en de M2 CS is 140 mille. Belachelijk veel voor een C-segment auto, eigenlijk. Maar dat maakt niet uit, want je krijgt er zeer serieuze hardware voor terug. Ook zal de auto een zekere klassiekerstatus gaan genieten, net als de 1M dat bijvoorbeeld al bijna aan het doen is. Overigens kán BMW dit geld gewoon vragen, want er komen er maar 30 naar Nederland en grote kans dat er meerdere wachtenden voor u zijn.

BMW M4 Competition (F82)

Prijs: € 136.219

Motor: 3.0 zes-in-lijn, twee turbo’s (S55B30T0)

Maximum vermogen: 450 pk bij 6.250 toeren

Maximum trekkracht: 550 Nm bij 2.350 – 5.500 toeren

Gewicht: 1.485 kg

Transmissie: handgeschakelde zesbak, achterwielaandrijving

0-100 km/u: 4,3 sec.

Topsnelheid: 250 km/u (optioneel 280 km/u)

We moeten de BMW M4 nog altijd rekenen tot de favorieten in deze klasse. Niet alleen omdat de auto nog altijd goed verkoopt, maar ook omdat ‘ie eigenlijk niet echt bijzonder achterloopt. Natuurlijk, de infotainment is niet het meest modern, maar maakt dat uit? Het is nog altijd voldoende. Net als de Porsche 911 scoort de BMW M4 overal erg hoog. De M4 Competition is een enorme verbetering ten opzichte van de gewone M4. Het zijn eigenlijk alle betaalbare wijzigingen van de M4 GTS bij elkaar in een pakketje. Ten opzichte van de M2 CS is de M4 Competition minder rauw, maar kom je eigenlijk ook niets te kort. Dankzij de vrij hoge BMI van de M2, heb je met de M4 eigenlijk dezelfde specificaties, in een grotere auto. Qua gewicht en prestaties scheelt het niet zoveel. Wat wel enorm scheelt zijn de mogelijkheden om de auto naar wens aan te kleden. Die is bij de M2 uiterst beperkt en bij de M4 juist zeer uitgebreid.

Ford Mustang Bullitt (S550)

Prijs: € 123.550

Motor: 5.0 V8, atmosferisch (Coyote)

Maximum vermogen: 464 pk bij 7.000 toeren

Maximum trekkracht: 569 Nm bij 4.600 toeren

Gewicht: 1.746 kg

Transmissie: handgeschakelde zesbak

0-100 km/u: 4.6 seconden

Topsnelheid: 250 km/u (begrensd)

Misschien wil je een M2 CS of een dergelijke auto, juist omdat het net even wat anders dan anders is. Je wil niet in een M4 of 911 rijden die iedereen op de hockeyclub al heeft. Duitse auto’s hebben hun kwaliteiten, maar ze zijn ook erg serieus. Een BMW is die vriend waarmee je wiskunde huiswerk maakt, de Mustang is die vriend waarmee je wiskunde-les spijbelt. Voorheen konden we je voor gek verklaren als je een Mustang met V8 nam, maar tegenwoordig is ook de vierpitter minimaal 75 mille. In principe is de Mustang Bullitt de Mustang die je wilt hebben, de atmosferische Coyote V8 met lekker veel luxe en sportieve hardware erop. Het enige nadeel is dat je wel ziet dat de Mustang tegen een andere prijs is ontworpen. In de VS is een Mustang Bullitt dik 25 procent goedkoper dan een M4, hier staan ze recht tegenover elkaar.

Jaguar F-Type Coupé P450 R-Dynamic (X152)

Prijs: € 145.510

Motor: 5.0 V8, mechanische compressor (AJ-133)

Maximum vermogen: 450 pk bij 4.500 toeren

Maximum trekkracht: 580 Nm bij 2.500 toeren

Gewicht: 1.735 kg

Transmissie: achttraps automaat, achterwielaandrijving

0-100 km/u: 4,6 seconden

Topsnelheid: 285 km/u

Eindelijk, eindelijk: de V6 (AJ-126) is eindelijk aan de kant geschoven. Nu klinkt dat heel dramatisch, want op papier was het het perfecte midden tussen de iets te dikke V8 en de wellicht wat brave viercilinder. Het probleem was dat de V6 alle nadelen had van de V8 (gewicht, verbruik, uitstoot), maar niet de voordelen. De nieuwe F-Type met V8 is ongeveer even duur als de F-Type V6 met 380 pk was. Daarvoor krijg je dus twee cilinders extra (in hetzelfde blok), 70 pk en 80 Nm. Niet te vergeten dat zo’n V8 lekkerder klinkt en de F-Type ingrijpend vernieuwd is.

Lexus RC-F (USC10)

Prijs: € 149.690

Motor: 5.0 V8, atmosferisch (2UR-GSE)

Maximum vermogen: 464 pk bij 7.100 toeren

Maximum trekkracht: 520 Nm bij 4.800 toeren

Gewicht: 1.690 kg

Transmissie: achttraps automaat, achterwielaandrijving

0-100 km/u: 4,3 seconden

Topsnelheid: 270 km/u (begrensd)

De Lexus RC-F lijkt enorm op twee gedachten te hinken. Is het nu een comfortabele GT-cruiser of een afgetrainde sportcoupé? Voor de facelift was het echt heel erg lastig te bepalen. De auto is net even wat opgefrist en de sportieve hoek ingeduwd. De LC500 is nu de Gran Tourer voor lange afstanden, de RC is een tandje scherper. Het is zelfs mogelijk om een speciale Track Edition te bestellen, het nadeel is dat dit pakket 25 mille bovenop de al niet misselijke prijs kost. Aan de andere kant, bij de meeste auto’s in dit rijtje kun je ook nog even doorgaan met opties aanvinken.

Mercedes-AMG C63S Coupé (C205)

Prijs: € 135.662

Motor: 4.0 V8, twee turbo’s (M177)

Maximum vermogen: 510 pk bij 6.250 toeren

Maximum trekkracht: 700 Nm bij 2.000 toeren

Gewicht: 1.720 kg

Transmissie: negentraps automaat, achterwielaandrijving

0-100 km/u: 3,9 seconden

Topsnelheid: 250 km/u (begrensd, 290 km/u optioneel)

Misschien dat deze auto nog wel het moeilijkste is om te weerstaan. De C63S AMG Coupé biedt namelijk alles, maar dan een beetje meer. Het is een geslaagde combinatie tussen een sportieve coupé met extreem krachtige motor en voldoende comfort en raffinement. Het is zo’n auto die op alle punten bovengemiddeld goed scoort. Het enige nadeel is dat de Coupé niet noemenswaardig sportiever rijdt dan de Sedan en Estate, terwijl met name die laatste veel handiger en cooler is. Desalniettemin ben je verzekerd van uitstekende prestaties. De dagen dat snelle Mercedes zompige schuiten waren, liggen ook al weer een tijdje achter ons. Het huidige model begint een beetje op leeftijd te geraken, maar dat deert niet. De auto is nog steeds een van de vedettes in zijn klasse en de opvolger krijgt een amechtige viercilinder. Het is niet eens duurste in het rijtje, dus je kan kiezen voor een paar leuke opties.

Porsche 911 Coupé (992)

Prijs: € 143.200

3.0 zescilinder boxer, twee turbo’s (9A2 Evo)

Maximum vermogen: 385 pk bij 6.500 toeren

Maximum trekkracht: 450 Nm bij 1.950 toeren

Gewicht: 1.480 kg

Transmissie: achttraps DCT, achterwielaandrijving

0-100 km/u: 4,2 seconden

Topsnelheid: 293 km/u

Als laatste mogen we de Porsche 911 niet vergeten. In dit budget van om en nabij de 140 mille zit je wel aan de onderkant van de ladder. Is dat erg? Ja en nee. In principe merk je aan alles dat deze 911 Carrera is gebouwd voor veel meer vermogen en het moment dat je hebt mogen proeven van een verboden vrucht (Carrera S of hoger dus), wil je wellicht niet meer terug. Echter, als object an sich is er weinig op aan te merken. De 911 kan alles. Stelt niet teleur op een circuit en gedraagt zich uitstekend op de openbare weg. Qua prijs en prestaties is de 911 dus keurig in lijn met de concurrentie. Tip: bestel ‘m in Guards Red: dat geeft de auto extra cachet en het mooiste: het kost niets extra! Ga je spelen met de configurator en vink je veel opties aan, wordt de 911 onnoemelijk duur.

Conclusie

Dan is het woord nu aan u, trouwe lezer! Welke sportieve coupé van een kleine anderhalve ton kan u het meeste believen? Laat het weten, in de comments. Niet alleen welke auto, maar vooral waarom!