'Volgende Honda Civic Type R wordt toch géén hybride' - Autoblog.nl

Per 2023 kan je alleen maar hybride- en EV-Honda’s kopen, met uitzondering van de Civic Type R, zo schijnt.

Nog maar twee jaar, dan kan je geen Honda meer kopen die alleen een interne verbrandingsmotor heeft. Alle Honda’s die je vanaf dan koopt, zijn ofwel hybride ofwel volledig elektrisch. Dat is wat Honda-vicepresident Ian Howells ruim een maand geleden vertelde.

Howells was destijds vrij duidelijk en resoluut, maar kennelijk was hij niet volledig. De autofabrikant heeft namelijk een uitzondering bedacht, schrijft Autocar op basis van bronnen. Ergens over een jaartje tijd gaat Honda namelijk de volgende Civic Type R in West-Europa verkopen, die volgens de bron niet onder de nieuwe maatregel van Honda gaat vallen. Met andere woorden, deze Civic wordt een van de – zo niet dé – laatste Honda die geen hybride of EV is.

Veel meer informatie over de snelle Honda heeft Autocar vooralsnog niet, naast dat de auto een turbomotor zal hebben. Waarschijnlijk zal het een verbeterde variant van de K20C1 die in de ‘oude’ Civic Type R ligt. Deze viercilinder produceert nu maximaal 321 pk en 400 Nm. Hoogstwaarschijnlijk zal het weer een hatchback worden en er wat bruter uitzien dan de sedanversie die Honda eerder liet zien.

Aanstaande lente gaat Honda de reguliere Civic onthullen, stelt Autocar. Deze zal dan voor het eind van dit jaar verschijnen in het Verenigd Koninkrijk. De Type R-variant verschijnt weer een paar maanden daarna, schrijft Autocar. Rond de jaarwisseling kunnen we de nieuwe, laatste niet-hybride Honda Civic Type R dus verwachten. Of de bolide ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.

Foto: Honda Civic Type R Rot Deutschland van @JoMetDeBanjo, via Autojunk.nl.