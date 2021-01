Kopen wij straks volledig Chinese Tesla's? - Autoblog.nl

Op dit moment kunnen we al Tesla’s kopen die in een Chinese fabriek zijn gebouwd, maar in de VS zijn ontworpen. Straks zijn ze misschien helemaal Chinees.

Wie voorheen een Tesla kocht, wist dat hij of zij een Amerikaanse auto kocht. Een auto die ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd is in de Verenigde Staten. Anno 2021 is dat echter een beetje anders. Dat ontwerpen en ontwikkelen gebeurt nog steeds op dat continent, maar de productie speelt zich inmiddels niet alleen af in Californië. Tesla bouwt namelijk nu een fabriek in het Chinese Shanghai, waar inmiddels de eerste auto’s van de band rollen. Auto’s die we ook in Europa zien, fora melden daarnaast dat deze Chinese Tesla’s nu in Nederland worden geleverd.

Tesla lijkt echter nog een stapje verder te willen gaan. Reuters schrijft namelijk op basis van bronnen dat Tesla zoekt naar ontwerpers voor een Chinese ontwerpafdeling. Het bedrijf zou naar een ontwerpdirecteur zoeken en zo’n twintigtal ontwerpers die daaronder vallen. Tesla zou vier maanden geleden zijn begonnen met zoeken naar ontwerpers. Het bedrijft zoekt naar mensen met een biculturele achtergrond en minstens twintig jaar ontwerpervaring. Deze mensen moeten ook weten wat Chinese kopers leuk vinden en bruggen kunnen slaan tussen China en de VS.

Waarom Tesla zoekt naar Chinese ontwerpers ligt voor de hand. In het land is immers de grootste markt voor auto’s. Naar verwachting gaan daar dit jaar anderhalf miljoen elektrische auto’s over de toonbank. Een markt met veel potentie dus, eentje waar voor Tesla nog veel winst te behalen is. Tesla’s die bewust zijn ontwikkeld voor de Chinese markt lijken dan ook aantrekkelijker te zijn voor die consumenten.

Tegelijkertijd zijn de plannen nog niet helemaal rond. Volgens de bronnen zou Tesla eerst willen wachten tot Biden in het Witte Huis is, om te zien hoe de relatie tussen de Verenigde Staten en China dan nog is. Mocht het plan echter doorgaan, dan is de kans groot dat wij straks (bijna) volledig Chinese Tesla’s in Nederland kunnen kopen. Musk zei begin vorig jaar namelijk dat het ‘super cool’ zou zijn als er in China Tesla’s ontworpen zouden worden ‘voor wereldwijde consumptie’. Ook wordt deze kleinere Tesla in verband gebracht met China. Het gebeurt de laatste jaren steeds vaker dat een Chinees automerk Chinese auto’s in Europa wil verkopen, binnenkort doet een Amerikaans automerk mogelijk ook een poging…

Foto: Black on Black van @Emping via Autojunk.nl.