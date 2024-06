Ook dit model wordt een heus automerk

Waarom een nieuw merk bedenken als je gewoon een modelnaam kunt promoveren?

De afgelopen 25 jaar zijn er een hoop nieuwe automerken weggegaan, maar ook bijgekomen. Daarbij is er een duidelijke twee-deling te zien. Enerzijds zijn er een aantal nieuwe merken. Denk aan Tesla, Fisker (slecht voorbeeld, we know) en natuurlijk een hele hoop Chinese automerken die jij perfect uit elkaar kan houden. Als rechtgeaarde petrolhead weet jij het verschil tussen een Xpeng, Nio en BYD zo op te nomen.

Maar we zien ook iets anders: labels en modelnamen die mogen promoveren tot merknaam. Denk aan Cupra en DS Automobiles. Maar daar komt er nu eentje bij! Het bijzondere is, het gaat niet eens om een type dat nu op dit moment nog gevoerd wordt. We hebben het namelijk over het compleet nieuwe merk ‘Freelander’.

Modelnaam wort merknaam

Zoals jullie vast wel zelf kunnen invullen wordt dit een nieuwe sub-merk van Land Rover. Nu gebied de eerlijkheid te zeggen dat er al diverse modellen omgetoverd zijn tot submerk bij JLR (Jaguar Land Rover). Zo zijn Defender, Discovery en Range Rover in principe aparte merken. Daar komt Freelander dus bij. Het bijzondere is natuurlijk dat de Land Rover Freelander niet meer bestaat. De tweede generatie Freelander werd opgevolgd door de Discovery Sport.

Land Rover haalt de naam uit de mottenballen en gaat het weer gebruiken. Ditmaal voor betaalbare elektrische auto’s, bestemd voor de Chinese markt. Althans, ze worden in daar gebouwd (in samenwerking met Chery) en in eerste instantie ook voor de lokale markt.

Wellicht dat we hier ooit nog een Freelander tegen gaan komen, want er zijn namelijk wel degelijk exportplannen. De basis voor de Freelander-modellen zijn niet van JLR, maar van Chery. Daar komt dan een Freelander-esque koets op met een Land Rover-interieur. Dat die methode werkt, bewijst de Volvo EX30.

Chery en Land Rover werken al 12 jaar samen, dus nieuw is de joint-venture zeker niet. Bijzonder is dat de Freelanders hun eigen aparte dealernetwerken krijgen. Ondanks dat Defender, Discovery en Range Rover aparte merken zijn, koop je ze gewoon bij de Land Rover-dealer. Dat zal bij Freelander anders zijn.

Niet de eerste keer

Dus waarom kiest Land Rover voor deze merknaam? Simpel: het is al eigendom van JLR en het scheelt weer een heisessie waarbij de Raad van Commissarissen op een rode skippybal jonglerend met appels nieuwe namen bedenkt onder begeleiding van een hoemp-hoempa-band.

En laten we eerlijk zijn: Freelander is beter dan al die letter-cijfer combinaties meer klinken als een wachtwoord. Een lekker bekkende naam verdient – wat ons betreft – altijd de voorkeur. Want dat is Freelander gewoon.

Het is niet de eerste keer dat er een modelnaam wordt afgestoft om te kunnen dienen als merknaam. Sterker nog, Volkswagen paste min of meer exact dezelfde strategie toe met hun Chinese budgetmerk ‘Jetta‘.