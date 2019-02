Zoveel verkeersovertredingen zijn er gemaakt in 2018

Het getal zit verrassend dicht bij de score van 2017.

We maken allemaal wel eens een foutje. Soms kom je er net mee weg, andere keren ziet de politie het gebeuren en slingert je op de bon. Hoe dan ook: het CJIB peilde hoeveel ‘foutjes’ er zijn gemaakt in 2018. Spoiler: een hoop.

Waar we echter mee moeten beginnen is dat het lijkt alsof de handhaving goed zijn best doet. Het getal is namelijk lager dan de exact 9.223.477 verkeersboetes in 2017. Er wordt wel bij vermeld dat de politie dit jaar ‘cao-acties’ heeft uitgevoerd. In normale taal betekent dat gewoon stakingen, maar het heeft niks uitgemaakt voor de activiteit van de agenten. Er zijn namelijk 403.695 staande houdingen geweest, meer dan de 384.982 in 2017.

Op een rijtje:

In totaal zijn er 9.182.573 boetes uitgedeeld.

Het merendeel daarvan (7.757.803 of 84,5 procent) was voor snelheidsovertredingen.

De overige boetes waren voor foutparkeren, handheld bellen en het negeren van rode stoplichten.

Van de 7.757.803 snelheidsboetes waren er 2.083.068 (26,9 procent) gemeten via een trajectcontrole.

De helft van de boetes, 4.253.219 stuks, is gemeten via een flitspaal.

Daarvan waren 4.013.705 (94,4 procent) voor snelheid en 239.514 (5,6 procent) voor roodlichtovertredingen.

Van de 7,75 miljoen snelheidsovertredingen is 1,6 miljoen (20,6 procent) via een grijze VW Transporter in de berm gemeld.

Zo’n 1 miljoen overtredingen zijn door buitenlanders zijn gemaakt. Het CJIB kan middels het nieuwe CBE (Cross Border Enforcement) kentekens uit vele EU-landen net zo automatiseren als onze eigen gele platen.

CBS deed eerder al onderzoek naar de aandrijving en merken die het meest op de bon geslingerd worden, daar bleken vooral Tesla-bestuurders het niet zo nauw te nemen met de regels.

Image-credit: in Duitsland zijn ze heel creatief met het aantal flitsboetes verminderen. Via Polizei Trier op Twitter.