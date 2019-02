Mazda viert dertigste verjaardag van de Miata

Bij de Nederlandse Mazda-dealers komen een paar exemplaren van een speciale editie.

We mogen een hoop vieren dit jaar. 100 jaar Citroën, 40 jaar G-Klasse en ook 30 jaar Mazda Miata. Of Eunos Roadster, of Mazda MX-5. In welke gedaante dan ook staat deze koddige Japanner al sinds 1989 garant voor rijplezier.

Volgens velen is de Mazda MX-5 perfect. Kijken we naar de eerste versie, de NA, dan is dat makkelijk te verklaren. Om mee te beginnen: een snelheidsmonster was het nooit en ook voor lange ritten was de bagageruimte wat krap en moet je heel erg van je bijrijder houden, want je zit nogal knus. Maar op die twee kleine punten na is de originele MX-5 een heerlijke auto. Voorin lag een kleine motor, een 1.6 of een 1.8. Daardoor is het aantal pk een niet denderende 131, of zelfs 90 in de basale versies. Maar het kleine roadstertje woog slechts 950 kg en had helemaal geen power nodig. Al die 130 paarden worden volop benut en met de wind in je haren stond de auto garant voor veel rijplezier.

In 1998, 2006 en 2015 kwamen respectievelijk de generaties NB, NC (retro-rijtest) en de zeer mannelijke ND uit. Qua uitstraling veranderde de auto, maar een kleine, simpele tweezits roadster is het altijd geweest. De nieuwe ND is (in Nederland) wel vrij prijzig, maar dat zijn de concurrenten ook. Het resultaat is dat er in 2016 al één miljoen MX-5’en gebouwd werden, maar vanwege betrouwbaarheid is het helemaal niet nodig om er eentje die net gebouwd is te pakken. Voor weinig heb je al een NA uit de vroege jaren ’90 en die doen het nog prima. Klinkt perfect, toch? Het internet kwam al achter een leuke lijfspreuk voor de auto: Miata Is Always The Answer.

Mazda realiseert zich als geen ander dat zoiets speciaals gevierd moet worden. De MX-5 debuteerde in 1989 op de Chicago Autoshow, wat met de aankomende editie precies 30 jaar geleden is. Omdat de MX-5 net een update heeft gekregen, kan er helaas geen hagelnieuwe MX-5 pronken op de beursvloer. Maar om het niet te vergeten komt Mazda met de MX-5 30th Anniversary Edition.

Deze wordt gekenmerkt door de oranje kleur genaamd Racing Oranje. De oranje accenten komen terug in het interieur, de deurpanelen en de stiksels bijvoorbeeld. Er komen wereldwijd 3.000 exemplaren van het speciaaltje, 10 daarvan bereiken Nederland. Zowel de reguliere ‘softtop’ als de RF met metalen vouwdak kunnen besteld worden met deze speciale laklaag.

De volgens velen tofste auto ter wereld dus. Gefeliciteerd, Miata! Op naar de volgende 30 jaar.