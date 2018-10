WOOF! Tesla bezorgt klanten hondenlevens

Innovatie waarin we kunnen geloven van de Muskias.

Tesla of beter gezegd Elon Musk heeft weer een nieuw ideetje in zijn hoofd om Tesla’s nóg beter te maken. In de toekomst zullen Tesla’s waarschijnlijk worden uitgerust met aansluitende deurrubbers een modus om je trouwe viervoeter fris en fruitig te houden terwijl ‘ie in je stilstaande auto bivakkeert. We kennen immers allemaal het fenomeen van de hete hond die in een nog hetere auto gevangen zit, achtergelaten door een graftak van een baasje. Tegenwoordig doen sommige hulpdiensten en omstanders er niet moeilijk over om gewoon maar een ruitje in te tikken en Bello te redden in zo’n geval, waar we in principe voorstander van zijn.

Nog mooier zou het echter zijn als er een technische oplossing zou komen, waardoor jij als mens toch even naar die winkel kan piepen om je snuisterijen te kopen, terwijl Mango gezellig een dutje doet op de passagiersstoel en/of voorbijgangers trakteert op een blafkanonnade. Gemak dient immers de mens. En de hond. Elon Musk hoef je zoiets niet te vertellen. Tesla heeft namelijk sinds 2016 al een feature genaamd Cabin Overheat Protect, die ervoor zorgt dat Tesla interieurs geen Tesla steenovens worden.

Maar zoals wel vaker, schortte het wellicht nog een beetje aan die goede oude communicatie bij Tesla. Twitteraar Josh Atchley had ook deze gedachtengang en legde ‘m voor aan Elon Musk. Zouden Tesla’s omstanders niet gewoon kunnen laten weten dat Foefoe helemaal senang ligt te loungen in haar luxe elektroblepper? Het antwoord is zo mogelijk nog eenduidiger dan ‘Funding Secured‘.

Dat is dan geregeld, dunkt ons. Dog Mode komt naar je toe deze zomer.

