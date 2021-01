Formule 1 agenda 2021: dit is de laatste versie! - Autoblog.nl

De laatste Formule 1 agenda voor 2021, met alle wijzigingen en aanpassingen.

Het vorige Formule 1-seizoen was knotsgek vanwege de Covid-19 uitbraak. Op het laatst moesten diverse races gecanceld worden en ging de complete agenda op de schop. Het leverde overigens een bijzonder vermakelijk seizoen op, op de toppositie na.

Ondanks dat het hele coronagebeuren nog lang niet uitgewoekerd is, bleek de Formule 1-organisatie bijzonder ambitieus. Er staan namelijk maar liefst 23 races op de planning. Dat is een enorm aantal. Je zou bijna kunnen denken dat het onhaalbaar is. Op dit moment vertoont de aqgenda al behoorlijk barstjes. De GP van Vietnam is wederom afgezegd en de GP van Australië is verplaatst.

Om op de hoogte te blijven van de planning, hebben wij hier de Formule 1-agenda 2021 voor je. Omdat Autoblog digitaal is, kunnen we deze pagina constant updaten, bijwerken en omhoog plaatsen. Op deze wijze blijf je op de hoogte van alle wijzigingen.

Race 1

26 – 28 maart

GP Bahrein

Sakhir

Bahrein International Circuit

Race 2

16 – 18 april

GP van Emilio Romagna*

Imola

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

*Race moet door World Motor Sport Council nog officieel goedgekeurd worden.

Race 3

Moet nog toegewezen worden, was GP van Vietnam.

Race 4

7 – 9 mei 2021

GP van Spanje

Montemeló

Circuit de Barcelona – Catelunya

Race 5

21 – 23 mei

GP van Monaco

Monte Carlo

Circuit de Monaco

Race 6

4 – 6 juni

GP Van Azerbeidzjan

Bakoe

Baku City Circuit

Race 7

11 – 13 juni

GP van Canada

Montreal

Circuit Gilles Villeneuve

Race 8

25 – 27 juni

GP van Frankrijk

Le Castellet

Circuit Paul Ricard

Race 9

2 – 4 juli

GP Oostenrijk

Spielberg

Red Bull Ring

Race 10

16 – 18 juli

GP van Engeland

Silverstone

Silverstone Circuit

Race 11

30 juli – 1 augustus

GP van Hongarije

Mogyoród

Hungaroring

Zomervakantie – reces

Race 12

29 – 31 augustus

GP van België

Stavelot

Circuit de Spa-Francorchamps

Race 13

3 – 5 september

GP van Nederland

Zandvoort

Circuit Zandvoort

Race 14

10 – 12 september

GP van Italië

Monza

Autodromo Nazionale di Monza

Race 15

24 – 26 september

GP van Rusland

Sochi Krasnodar Krai

Sochi Autodrom

Race 16

1 – 3 oktober

GP van Singapore

Singapore

Marina Bay Circuit

Race 17

8 – 10 oktober

GP van Japan

Suzuki

Suzuka International Racing Course

Race 18

22 – 24 oktober

GP van Amerika

Austin

Circuit Of the Americas

Race 19

29 – 31 oktober

GP van Mexico

Mexico

Autódromo Hermanos Rodriguez

Race 20

5 – 7 november

GP van Brazilië

Sao Paolo (Interlagos)

Autódromo José Carlos Pace

Race 21

19 – 21 november

GP van Australië*

Melbourne

Albert Park Circuit

*Race moet door World Motor Sport Council nog officieel goedgekeurd worden.

Race 22

3 – 5 december

GP van Saudi Arabië*

Jeddah

Jeddah Street Circuit

*Circuit moet nog gehomologeerd worden

Race 23

8 – 10 december

GP van Abu Dhabi

ABu Dhabi (Yas Island)

Yas Marina Circuit

Zoals vermeld wordt deze pagina wanneer nodig bijgewerkt en ververst. Bovenaan het artikel staat de laatste datum dat de agenda is bijgewerkt.