Volkswagen arbeiders ontvangen blubberdikke bonus

Gooi je flappen in de lucht!

Je zou denken dat de afgelopen jaren niet de allerbeste waren om een Volkswagen-arbeider te zijn. Elke verjaardag weer aanhoren dat je een grote sjoemelaar bent, dat wordt op een gegeven moment natuurlijk oud. Bovendien moest het bedrijf flinke kosten maken om het weer goed te maken met de Amerikaanse overheid. VAG probeerde dit nadeel zo goed en zo kwaad als het kan om te buigen in een ‘voordeel’, door het als ‘overmacht’ te gebruiken om vervolgens tienduizenden banen te schrappen. In de toekomst hebben ze al die mensen immers toch niet nodig, want elektromotoren zijn veel minder gecompliceerd om te bouwen dan ouderwetse ICE’s.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel voor de noeste arbeiders van Volkswagen. Degenen die namelijk wel hun baan hielden, kunnen wederom de dikke traditionele eindejaarsbonus verwachten die ze inmiddels gewend zijn te ontvangen van hun broodheer. De bonus over afgelopen jaar is zelfs weer een stukje hoger dan die over 2017: 4.750 Euro ten opzichte van 4.100 Ekkermannen. Human Resources pipo Gunnar Kilian en operationeel honcho Bernd Osterloh hebben mooie woorden over voor hun werkbijen:

Gunnar:

In 2018 is het Volkswagen team moeilijke situaties weer middels enorme toewijding te boven gekomen. Onze werknemers hebben een enorme mate van flexibiliteit getoond en zijn daarmee een essentieel onderdeel van het succes van Volkswagen. Het is correct en belangrijk dat werknemers hun verantwoordelijkheid pakken als de situatie daarom vraagt.

Bernd:

2018 was een moeilijk jaar voor onze collegae. Veel factoren waar zij totaal geen invloed op hadden hebben een direct effect gehad op hun dagelijkse werkzaamheden. Maar, ze hebben alle problemen die hun kant opkwamen puik opgelost. Daarom is het niet meer dan normaal dat ze nu meegenieten van het succes van het bedrijf.

Waarvan akte!