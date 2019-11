Dit gaat Volkswagen met deze Atlas Cross Sport R doen

Hoe breed moet de voorkant worden? Volkswagen: ja.

Als dit in je achteruitkijkspiegel opduikt ga je wel aan de kant. Dat zou overigens niet zo gezond zijn, want de Volkswagen Atlas Cross Sport R is nu niet bepaald bestemd voor de openbare weg. Wat je ziet is een racer die mee gaat doen aan de Baja 1000.

De Atlas Cross Sport R beschikt over een tweeliter turbo viercilinder met 480 pk. Hetzelfde blok is capabel om 600 pk te leveren, maar 480 pk komt overeen met de Balance of Performance (BoP) van de race en komt eveneens de betrouwbaarheid ten goede. Alles moet immers heel blijven tijdens de keiharde offroad Baja 1000. Een race dat nu eenmaal veel vraagt van de auto en motor.

Het gepresenteerde exemplaar op de Los Angeles Auto Show is nog een concept. Verwacht echter minimale wijzigingen in vergelijking met de uiteindelijke auto waar Volkswagen mee gaat racen. Aangezien de auto nog in ontwikkeling is geeft Volkswagen niet meer informatie vrij over de techniek van de Atlas Cross Sport R. Coureur Tanner Foust zal één van de rijders zijn die gaat deelnemen met deze Volkswagen aan de Baja 1000. De offroader is de eerste vierwielaangedreven auto die meedoet aan de Baja Class 7. competitie.