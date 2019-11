Nederlandse prijs Audi RS Q3 (Sportback) bekendgemaakt

Vijfcilinder en een hoge zit. Dit mag je lappen.

Het regent Audi RS-modellen dit jaar. Onder de nieuwste modellen behoren onder meer de RS Q3 en de RS Q3 Sportback. Voor de liefhebber van vijfcilinder glorie, maar dan wel in combinatie met een hoge instap.

Het recept is inmiddels bekend. De 2.5 TFSI motor van Audi levert 400 pk en 480 Nm koppel. De RS Q3 (Sportback) komt standaard met een 7-traps S tronic-automaat. Andere zaken die onder andere standaard zijn is 20-inch velgen en een sportonderstel. Het kanon accelereert in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 250 km/u. Tegen bijbetaling kan de begrensde top verhoogd worden naar 280 km/u.

Een tof recept, maar de hamvraag is natuurlijk wat het kost. Daar kunnen we nu een antwoord op geven. Prijzen van de RS Q3 beginnen bij 102.610 euro. De Sportback is net even wat duurder en kost 104.110 euro. De leveringen starten nog eind dit jaar. Zoals we van het Duitse merk gewend zijn begint de pret dan pas. Met opties en individuele wensen kan de prijs nog behoorlijk opgeschroefd worden. Zelf uitvogelen hoe duur je een RS Q3 kan maken doe je vanaf nu. De configurator met de prijzen staan live op de website van Audi.