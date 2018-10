Volkswagen bouwt zelf de snelste Arteon ter wereld

Specificaties waar je van gaat watertanden.

De Volkswagen Arteon is een statige bolide. Een auto die een grote motor zou kunnen hebben. Anno 2018 is dat mede door strenge milieuregels niet meer rendabel, dus moeten we het doen met vierpitters. Gelukkig is er met die 2.0 TSI ook nog voldoende mogelijk.

Volkswagen Australië heeft in dat opzicht een wel heel bijzondere Arteon gebouwd. Het ding heet ART3on en is een track tool van formaat. De tweeliter motor is normaal gesproken goed voor 280 pk. In deze ART3on levert het blok 483 pk en 600 Nm koppel. De motor is gekoppeld aan een 7-traps DSG en 4Motion. Dat vermogen is te danken aan een RacingLine turbocharger, een nieuwe intake, intercooler en een Milltek sportuitlaatsysteem. De ECU van de viercilinder is opnieuw afgesteld en ook de software van de DSG is op maat voor deze ART3on aangepast. Tel daarbij op dat de Volkswagen beschikt over nieuwe remmen, een rolkooi en een Bilstein Clubsport onderstel.

De ART3on sprint in slechts 3,9 seconden naar de honderd. De topsnelheid is niet bekend gemaakt, maar die zal dik boven de 250 km/u liggen. De officiële onthulling is morgen tijdens de World Time Attack Challenge in Sydney. De auto zal gereden worden op Sydney Motorsport Park door coureur Renato Loberto. Om de gele Arteon extra onder de aandacht te brengen werd artiest Simon Murray (bekend onder de naam KADE) ingeschakeld om de auto te voorzien van artwork.

Het is niet de eerste keer dat Volkswagen Australië met een projectauto komt. Vorig jaar hadden de Aussies een Amarok V6 omgebouwd tot een monster voor op het circuit.