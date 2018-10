Hier komt de eerste dealer van Polestar

Het begin van een nieuw netwerk.

Polestar wilt zich als nieuw merk kenbaar maken onder de massa. Dit gaan ze doen door een eigen dealernetwerk op te zetten over de hele wereld. Het nieuwe automerk heeft bekendgemaakt dat halverwege 2019 de eerste dealer zal worden geopend. Ze noemen het overigens zelf geen dealer of een showroom, maar een Polestar Space.

De eerste Polestar Space komt in Oslo, Noorwegen. Het merk laat er geen gras over groeien, want het is de bedoeling dat deze Spaces als paddenstoelen uit de grond gaan komen. Een jaar na de lancering in Oslo moeten 60 Spaces globaal actief zijn. Polestar gaat zich niet ergens op een afgelegen industrieterrein vestigen, maar wil in centrums van steden gaan opereren. Het doet een beetje denken aan Tesla, die in 2013 een winkel opende in de PC Hoofstraat in Amsterdam.

Het retail concept van Polestar in Oslo is straks te vinden in de Øvre Slottsgate. Een winkelstraat met merken als Louis Vuitton en Gucci in de nabije omgeving. Polestar heeft naar eigen zeggen bewust voor Noorwegen gekozen. Het land wordt gezien als een leider op het gebied van de elektrische auto. Benieuwd naar de openingstijden? Check dan dit artikel.

Het contact tussen Polestar en de klant zal voornamelijk online gaan. Deze Spaces gaan dienen om auto’s in het echt te zien, om proefritten te maken en om papierwerk te tekenen.