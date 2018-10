Dit is de vetste MX-5 ND die je ooit hebt gezien

Als je echt iets bijzonders in de garage wil hebben staan.

De huidige Mazda MX-5 is zo’n beetje de leukste tweezits roadster die je momenteel kunt kopen. Het Japanse Mitsuoka heeft (wederom) een eigen plasje gedaan over deze Mazda en het resultaat is best geinig geworden.

De coachbuilder nam de MX-5 ND als basis en creëerde een nieuw maatpak voor de roadster. Het uiterlijk is geïnspireerd op de tweede generatie Chevrolet Corvette. De Japanners noemen de creatie Rock Star, een toepasselijke naam. Het uiterlijk doet misschien niet meteen denken aan een MX-5, maar werp een blik in het interieur en je ziet de MX-5 ND erin terug.

Hoewel de tweede generatie Corvette een dikke 5.3-liter grote V8 onder de kap had, heeft Mitsuoka niet geknutseld met een aandrijflijn. De gretige 1.5-liter SKYACTIV-G blijft in dit geval behouden bij deze Rock Star. Met 132 pk en 152 Nm koppel is de Rock Star een schaap in wolfskleren.

Mitsuoka heeft enkel de deuren en de spiegels van de MX-5 gebruikt. De rest van het plaatwerk is custom build. De coachbuilder verkoopt de Rock Star in Japan voor omgerekend 36.000 euro.