Gebruikt Force India vanaf dit seizoen de naam FORCE?

Hete speculaas recht uit de krochten van het reaguurdersgilde.

Het F1 seizoen komt langzaam maar zeker dichterbij en zodoende komen er ook weer wat meer nieuwtjes naar buiten betreffende de sport. Sommige informatie is echter wat minder HEET dan andere en verdwijnt zodoende, misschien wel onterecht, naar de achtergrond. Zo is vandaag is hét grote F1-nieuws uiteraard Max Verstappens bevestiging dat hij een nieuw dinnetje heeft. Zo’n brekend bericht slokt begrijpelijkerwijs al het andere op. Gelukkig zijn er nog F1-diehards als @edge die voorbij de headlines kijken.

Edge vond in het register van de ‘Engelse Kamer van Koophandel’ het bedrijf FORCE FORMULA TEAM LTD. Het adres van het bedrijf wordt gegeven als Dadford Road, Buckingham Road, Silverstone, Silverstone, United Kingdom, NN12 8TJ en de directeur is ene Robert Fernley. Wacht even, dat zijn het adres en de teambaas van Force India!

Het is al langer bekend dat Force India een nieuwe naam overweegt. Vorig jaar werd het Indiase vlag thema op de Force India al bruut aan de kant geschoven ten faveure van de roze livery van (Oostenrijkse) sponsor BWT. De oorspronkelijk naam van het team van eigenaar Vijay Mallya werd deels geboren uit vaderlandsliefde en deels uit het idee dat Indiase bedrijven zouden kunnen fungeren als sponsors. Dat laatste kwam echter niet of nauwelijks van de grond, terwijl Vijay’s liefde voor India wellicht ook wat bekoeld is nu hij er gezocht wordt voor fraude. De Force India naam werd zodoende meer een last dan een lust.

De vraag/is was alleen nog: wat wordt de nieuwe naam. In mei en de zomer van vorig jaar werden al de bedrijfsnamen Force One Grand Prix, Force One Racing, Force One Team, Force One Technologies, Force One Hospitality and Force One Brand vastgelegd in het Verenigd Koninkrijk, met als vermelde directeur Dr Thiruvannamalai Laskshimi Kanthan. Die laatste is al jarenlang een zakenpartner van Vijay Mallya. Uiteindelijk werd het idee om het team een variant van Force One ‘X’ te noemen afgeschoten, omdat de naam teveel zou lijken op Formula 1.

Nu lijkt het team dus af te stevenen op de naam FORCE, zonder ‘One’. Hier zitten echter nog minimaal twee haken en ogen aan. Of een haak en een oog, net wat je wil. Ten eerste moet de FIA zoals altijd nog haar goedkeuring geven voor een naamsverandering. Het tweede en mogelijk interessantere punt heeft te maken met niemand minder dan Bernie Ecclestone.

Medio jaren ’80 verscheen er namelijk een Amerikaans team aan de start, genaamd Beatrice-Haas. Het team wist zelfs ex-wereldkampioen Alan Jones aan zich te binden. Zoals het geval was bij zoveel F1-teams in die tijd mondde het avontuur echter uit in een deceptie. Na enkele jaren kocht Bernie Ecclestone de restanten van het team, om er vervolgens niks meer mee te doen. Waarom dit dan toch mogelijk relevant is? De officiële naam van Beatrice-Haas was Formula One Race Car Engineering (FORCE). Naar verluidt heeft de oude Bernard de rechten nog…