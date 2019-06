Volkswagen Caddy als praktisch hondenhok

Van aannemers tot de politie: de Caddy is voor allerlei taken inzetbaar.

Geen hond die er normaal gesproken naar omkijkt, maar deze Volkswagen Caddy valt op. Het is dan ook een volwaardige politie die het Verenigd Koninkrijk gaat gebruiken om honden te transporteren.

De politie in de UK maakt gebruik van de Ford Transit en nu ook deze Caddy. Laatstgenoemde maakt onderdeel uit van de recente Volkswagen-vloot van de Britse politie. Naast de Caddy beschikken de autoriteiten daar ook over en Volkswagen Crafter als ME-busje en een Transporter voor gevangentransport.

De Caddy is zo omgebouwd dat Bello’s, Fikkies en de Wodans van de Britse politie op veilige wijze achterin vervoerd kunnen worden. De Caddy’s in kwestie hebben een twee liter dieselmotor onder de kap, goed voor 150 pony’s. Het blok is in het busje gekoppeld aan een zestraps DSG. Het is de krachtigste dieselmotor die je kunt krijgen in een Caddy. De topsnelheid van het busje bedraagt 191 km/u.

De politieauto is meer dan alleen een simpele vervoerder voor honden. Er is bijvoorbeeld een temperatuursensor ingebouwd achterin de Caddy. Zo kan de actuele temperatuur worden gemeten om zo de gezondheid en veiligheid van de politiehond te waarborgen.