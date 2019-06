5 dingen die je moet weten over de MINI JCW GP

Deze hot hatch gaat een feestje worden.

MINI is maatschappelijk verantwoord bezig met de MINI Electric die deze zomer gepresenteerd zal worden. Daarmee is het automerk de petrolhead zeker niet vergeten. Er komt een nieuwe John Cooper Works GP en de Britten pakken maximaal uit met deze hete hatchback. Autoblog.nl maakte afgelopen weekend kennis met een prototype van de John Cooper Works GP tijdens de 24u van de Nürburgring. Een video van de auto check je hier. Livepics zie je daar. Lees hieronder wat je moet weten.

1. De snelste MINI ooit

Een titel waar ze bij MINI trots op zullen zijn. In het dashboard staat de voorlopig gereden Nürburgring-Nordschleife tijd gegraveerd met 07:56:69. Ter vergelijking: zijn voorganger deed het rondje in 8:23. Overigens is die vergelijking wat mank, het oude model had slechts 218 pk.

2. De motor

Ik keek met mijn ogen heel lief naar de PR-mensen van MINI, maar verder dan ‘meer dan 300 pk’ kwamen ze niet. In de praktijk zullen de specs sterk overeenkomen met de nieuwe BMW M135i xDrive. Het gaat hier namelijk om dezelfde motor. De geblazen 2.0 viercilinder zal vermoedelijk goed zijn voor 306 pk en 450 Nm koppel.

3. Geluid nog niet heel indrukwekkend

Lang leve benzinepartikelfilters. De geluiden van turboblokken worden er niet beter op. Hoewel het hier nog om een prototype gaat, klinkt de MINI vrij tammetjes van wat ik heb kunnen horen. Wellicht dat een Sport-modus hier nog wat aan kan veranderen.

4. Gelimiteerde oplage

Van de vorige John Cooper Works GP zijn 2.000 exemplaren gemaakt. MINI gaat met dit nieuwe model nog een stapje verder en heeft laten weten dat er 3.000 stuks gaan komen.

5. Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe MINI John Cooper Works GP komt pas in 2020 op de markt. Er is dus nog niets bekend over een eventuele prijs. Gezien het feit dat de auto komt met een krachtige motor zal een prijskaartje tussen 55.000 en 60.000 euro niet onrealistisch zijn. Een Mégane R.S. 300 is er immers ook vanaf 55k en een 300 pk sterke Audi S3 kost 63.940 euro.