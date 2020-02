Dít is de nieuwe Volkswagen Caddy

Na jaren van doorontwikkelen is er eindelijk een compleet nieuwe Volkswagen Caddy.

Je zou het niet zeggen, maar de Caddy van Volkswagen die nu nog bij de dealers staat, is slechts de vierde generatie. Vergeet niet dat de eerste generatie uit 1980 stamt. Dan nemen we het overigens niet al te nauw met de laatste ‘generatie’. Dat was meer een ingrijpende facelift, dan een compleet nieuw model. De huidige generatie stamt, technisch gezien, dus uit 2003.

Maar er is nu eindelijk een compleet nieuwe Caddy! Volkswagen heeft twee afbeeldingen vrijgegeven van een mat caramel-bruin exemplaar. De afbeeldingen laten de zogenaamde ‘Caddy Life’ zien, de personenwagen variant van de kleine besteller van VW. Een bestelwagen-variant zal uiteraard op een later tijdstip volgen.

De nieuwe Caddy staat nu (eindelijk) op het MQB-platform. Dit betekent dat de Caddy iets lichter zal zijn dan zijn voorganger. En een lichtere auto zorgt weer voor een lager verbruik. Wat ook zorgt voor besparing qua brandstof is de stroomlijn. De Cw-waarde is gedaald van 0,33 naar 0,30. Ondanks dat de auto van huis uit een bedrijfswagen is en ook de personen-versie relatief sober is, kun je kiezen voor behoorlijk luxe opties als adaptieve cruise control, panoramadak en LED-koplampen.

In technisch opzicht zijn er minder grote verrassingen. Uiteraard komen er diverse gradaties van de 2.0 TDI. Voor wie écht geen zelfontbrander wil, is er een 1.5 TSI Evo. Er komt zelfs een Caddy op gas (CNG). Volgens Volkswagen is de Caddy zo’n 12 procent zuiniger geworden. Verwacht de Caddy veel op de weg te zien. Niet alleen omdat het een zeer populaire bestelbus is, maar ook omdat hoogstwaarschijnlijk de opvolger van de Ford Transit Connect dezelfde basis zal delen.

De Caddy maakt zijn debuut op de Salon van Genève 2020.