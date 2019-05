Zeg, waar blijft die Volkswagen Golf 8?

Pak een bak koffie of thee. Tijd om eens bij te praten.

Voor sommigen duurt het vrij lang. Zeker voor de groep die dacht dat Volkswagen vorig jaar in Parijs de Golf 8 ging onthullen. Nu is dat wat ongebruikelijk (Franse beurs, belangrijke Duitse auto) en zou een jaar later in Frankfurt een stuk logischer zijn, maar toch waren er een paar. Wat hen betreft kreeg Volkswagen een tweede kans in Genève van dit jaar, maar ook in maart lieten de Duitsers niets zien. Hoe dan? We hebben al zoveel spyshots gezien!

Yep, Volkswagen neemt lekker de tijd met de Golf 8. De overgang van NEDC naar WLTP kan ook zomaar en rol hebben gespeeld. Feit is dat de Golf-puzzelstukjes steeds meer op hun plaats vallen. Zo weet Autonews te melden dat Volkswagen tegen het einde van het derde kwartaal van dit jaar gaat beginnen met de productie van de achtste generatie Golf in Wolfsburg. Men beroept zich op meerdere bronnen die bij de ontwikkeling betrokken zijn.

De geliefde en populaire Golf komt in zijn nieuwe gedaante in oktober ten tonele. De autoshow van Frankfurt is al in september en dit betekent dat we hier geen onthulling van de Golf 8 gaan meemaken. In elk geval niet in productietrim. In plaats daarvan zou Volkswagen een nieuwe ster voor de show gaan aanwijzen. De productieversie van de ID, de eerste volledige nieuwe elektrische auto van VW voor de massa.

De ontwikkeling van de Golf 8 zou ook wat vertraging hebben opgelopen omdat Volkswagen het ding wil volproppen met innovaties. Eén van die innovaties is een digitale sleutel toepassen. De fysieke sleutel kan thuisblijven en een smartphone kan fungeren als vervangende unit. De software voor deze technologie zou nog niet naar wens zijn, wat de nodige uitdagingen met zich meebrengt.

Maak je dus geen zorgen. In een herfstig najaar van 2019 zal dan eindelijk de Volkswagen Golf 8 aan de wereld gepresenteerd worden. Nog even geduld a.u.b.

Foto: gecamoufleerde Volkswagen via @sjonniedeluxe op Autojunk