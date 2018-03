Volkswagen dumpt bizar aantal sjoemeldiesels in de woestijn

Weg ermee.

Het is al weer bijna drie jaar geleden dat Volkswagen toegaf dat ze niet helemaal eerlijk zijn geweest in de uitstoottests met hun TDI-motoren. Sindsdien hebben een hoop uitwerpselen de ventilator geraakt en #dieselgate werd een toonbeeld voor onze huidige ‘grootschalige oliestokerij’. De boodschap is duidelijk: diesel moet deaud.

Volkswagen en hun ambitieuze concepts, met of zonder doorlopende LED-balk in de grille, tonen echter aan dat het merk zichzelf wil revancheren en doet grote claims over het aantal elektrische auto’s wat ze op korte termijn in de showrooms willen hebben staan. Dat is de korte-termijn-toekomst, eerst maar eens terug naar het heden, waar het hoog tijd is om even terug te slaan op dieselgate.

Volkswagen meldt namelijk aan Handelsblatt dat ze in de VS een aantal plekken hebben gehuurd in woestijnen, stadions en fabrieken om een flink aantal sjoemeldiesels tijdelijk kwijt te kunnen. De auto’s zijn allemaal de dupe van het emissieschandaal, wat ervoor zorgt dat Volkswagen de auto’s van klanten moest terugkopen, om hun schade te vergoeden. Precies een jaar geleden toonden we jullie dit filmpje, maar inmiddels is het aantal flink gegroeid: zo’n 300.000(!) stuks. Die auto’s moeten ze natuurlijk wel kwijt kunnen, daarom de verschillende huuracties. Hoe dat eruit ziet:

De auto’s zijn echter geen sloopauto’s. De auto’s worden aangepast om de Amerikaanse normen te halen, moet er te veel aan gebeuren dan worden ze geëxporteerd. Voor nu staan verschillende plaatsen in de VS bomvol met TDI’tjes. Meenemen is helaas verboden.